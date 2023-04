"Bleibt ein Irrweg": Cannabis-Freigabe sorgt für Diskussion

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sich heute erneut gegen die Pläne der Bundesregierung zur Legalisierung von Cannabis ausgesprochen. Auch, wenn die heute vorgestellten Eckpunkte strenger sind als erwartet, ist die bayerische Staatsregierung unzufrieden. "Es bleibt ein Irrweg", so Holetschek. Zwar sei es gelungen, zu verhindern, dass es zu einer "völligen Kommerzialisierung und Legalisierung von Cannabis" komme. Seine Botschaft bleibe aber ein klares "Nein".

Holetschek bezeichnet Vorhaben als "krassen Fehler"

Die Pläne der Bundesregierung sehen vor, dass in Deutschland künftig der Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis und der Eigenanbau von höchstens drei Pflanzen straffrei sein sollen. Außerdem will die Bundesregierung den Anbau und die Abgabe der Droge in speziellen Vereinen ermöglichen. "Ich halte das für einen krassen Fehler", so der bayerische Gesundheitsminister. "Und die entscheidende Frage ist, ob damit der Kinder- und Jugendschutz gestärkt werden kann. Wenn ich eine Droge verharmlose und zum Eigengebrauch freigebe und gleichzeitig betone: Das fördert den Jugendschutz."

In einem zweiten Schritt soll auch der ursprünglich geplante freie Verkauf von Cannabis für Erwachsene in Fachgeschäften zunächst in Modellregionen mit wissenschaftlicher Begleitung erprobt werden. "Ich glaube nicht, dass das im Einklang mit Völker- und Europarecht steht", sagt Holetschek. Außerdem befürchtet er eine größere Belastung für Justizbehörden, da es rechtlich noch viele Grauzonen gebe.

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert mehr Aufklärung

Ein Grund für die Legalisierung von Cannabis ist laut Bundesregierung auch ein verbesserter Jugendschutz. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte aber sieht genau in diesem Bereich Probleme. "Wenn der Jugendschutz so umgesetzt wird, wie es bei Alkohol und Zigaretten der Fall ist, heißt das, dass das kein Jugendschutz ist, der Jugendliche vor Cannabis schützt", so Dominik Ewald, Sprecher des Landesverbandes Bayern.

Laut den Medizinern müsse man verhindern, dass Jugendliche unter 21 Jahren in Kontakt mit Cannabis kämen. "Wir wissen, dass das jugendliche Gehirn bis 25 Jahren in der Entwicklung ist und auch der Cannabis-Konsum Schäden im Gehirn verursacht." Daher brauche es mehr Aufklärung über die schädliche Wirkung von Cannabis, aber auch von Alkohol und Zigaretten. Die geplanten Vereine dürften kein Ort des unkontrollierten Zugangs für Jugendliche werden. "Sicherlich ist die Überlegung dabei, den Konsum und Selbstanbau zu entkriminalisieren. Das befürworten wir, das sehen wir als richtig an, aber auch hier muss der Jugendschutz gewährleistet sein", sagt Ewald.

Polizeigewerkschaft befürchtet mehr Belastung

Auch die Gewerkschaft der Polizei reagiert skeptisch auf die Eckpunkte aus Berlin. Vor allem in der Umsetzung könnte es für die Polizei zu Problemen und Unklarheiten kommen, etwa bei Verkehrskontrollen. "Wenn mehr Drogen unterwegs sind, dann wird auch der Drogenkonsum im Straßenverkehr zunehmen", sagt Peter Pytlik, Landesvorsitzender der GdP Bayern. "Ich denke, dass das Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben wird, da sind wir uns fast sicher."

Statt zu einer Entlastung würde es durch eine Legalisierung vor allem zu mehr Arbeit für die Polizei kommen. "Unsere Kolleginnen und Kollegen haben tagtäglich mit Alkohol- und Drogenproblemen zutun. Und wir haben eh schon genug durch die Volksdroge Alkohol zutun. Warum jetzt noch eine dazu? Das ist für uns nicht verständlich."

Bayerische FDP: Entwurf geht in die richtige Richtung

Für den Landesvorsitzenden der bayerischen FDP, Martin Hagen, ist das heutige Eckpunktepapier der richtige Ansatz. "Die repressive Drogenpolitik ist gescheitert", so Hagen. "Eine Legalisierung von Cannabis stärkt Verbraucherschutz, stärkt Jugendschutz, schwächt den Schwarzmarkt und damit auch das organisierte Verbrechen und holt Konsumenten aus der Illegalität."

Cannabis-Verein Bayern: Pläne gehen nicht weit genug

Der Cannabis-Verein in Bayern hält das Vorhaben der Bundesregierung für längst überfällig. "Es ist ein erster Schritt zur Entkriminalisierung und das ist das Wichtigste", sagt der Vorsitzende Wenzel Cerveny. Er selbst betreibt 19 Geschäfte mit Hanf-Produkten und engagiert sich seit Jahren für die Legalisierung. Cerveny fordert, dass aber auch der Verkauf in Fachgeschäften legal wird. "Jetzt wurde entkriminalisiert, aber es findet kein öffentlicher Verkauf statt. Viele werden aber die Vereine meiden. Viele Leute haben keinen grünen Daumen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, etwas zu kaufen, wird der Schwarzmarkt sein", sagt Cerveny.