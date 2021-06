Blauzungenkrankheit: Sperrzone unterfrankenweit aufgehoben

Nach über zwei Jahren endet jetzt die Einschränkung. Wiederkäuer, wie Kühe, Schafe und Ziegen, aber auch Lamas, dürfen wieder transportiert werden - auch wenn sie nicht gegen die Blauzungenkrankheit geimpft wurden. Die EU hat die Sperrzone über Unterfranken aufgehoben. Das melden nun die Landratsämter in Würzburg, Schweinfurt, Haßfurt und Miltenberg. Die Blauzungenkrankheit wird auch Bluetongue-Virus (BTV) genannt.

Tiere in Baden-Württemberg hatten sich infiziert

Im Dezember 2018 wurden erste Infektionen mit dem BTV8-Virusstamm in Baden- Württemberg bestätigt. Die EU hatte daraufhin eine Sperrzone eingerichtet. Nachdem der südliche Teil des Landkreises Haßberge in den 150 Kilometer Sperr-Radius fiel, durften zuletzt nur noch gegen die Blauzungenkrankheit geimpfte Tiere die Zone, die so gut wie ganz Bayern umfasste, verlassen oder zum Schlachten gefahren werden. Der Landkreis Rhön-Grabfeld gehörte als einziger unterfränkischer nicht zur Sperrzone.

Aufwand für die Landwirte groß

Für die betroffenen Landwirte bedeuteten die Auflagen einen hohen Aufwand, vor allem an Kosten und Zeit, sowie einen hohen Verwaltungsaufwand. Im Frühjahr 2021 machten sich viele Landwirte für die Lockerung der Bestimmungen stark. Für die Halter von Rindern, Schafen und Ziegen entfallen nun die zusätzlichen Untersuchungen, Impfungen und Tierhaltererklärungen.

Virus wird bleiben

Bereits im Jahr 2007 war der Landkreis Haßberge mit vielen erkrankten Wiederkäuern betroffen. Leider muss wohl grundsätzlich auch in Zukunft damit gerechnet werden, dass die Blauzungenkrankheit die Halter von Wiederkäuern in Deutschland weiter beschäftigen wird, so das Landratsamt in Haßfurt.

Stichwort Blauzungenkrankheit

Dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zufolge ist die Blauzungenkrankheit eine Tierseuche, die bei Wiederkäuern vorkommt. Sie wird durch Viren verursacht und durch Stechmücken übertragen. Die Seuche muss angezeigt werden. Für Menschen ist die Blauzungenkrankheit völlig ungefährlich.