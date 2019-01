Blauzungenkrankheit bedroht Allgäuer Vieh

Bei Tieren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist die Blauzungenkrankheit festgestellt worden. Daraufhin wurden um die betroffenen Höfe Sperrzonen eingerichtet, die bis nach Schwaben reichen. Betroffen sind die Landkreise Oberallgäu, Unterallgäu, Lindau, Neu-Ulm sowie die kreisfreien Städte Memmingen und Kempten.

Transportverbot ab Freitag

Die Landwirte treffen die Schutzzonen hart, meint Alfred Enderle, der Präsident des schwäbischen Bauernverbandes - und zwar wegen der Tiervermarktung. "Jede Milchkuh, die bei uns steht, bekommt ja jedes Jahr ein Kalb. Die Kälber kann der Betrieb ja zum Teil nur behalten. Die übrigen müssen verkauft werden." Durch das Restriktionsgebiet werde es Probleme geben, die Tiere in andere Gebiete Deutschlands oder in Europa zu verkaufen. Ab Freitag gilt in den Zonen nämlich ein Transportverbot von nicht geimpften Tieren.

Sperrzonen mit 150 Kilometer Radius

Die Zonen sind relativ groß: Sie wurden 150 Kilometer rund um die Höfe eingerichtet, auf denen Tiere erkrankt sind. Die Größe hängt laut Hans-Peter Rauch, dem Präsidenten der Handwerkskammer Schwaben und selbst Metzger, auch mit dem europaweiten Handel von Tieren zusammen. "Wir wissen leider, dass der Tierhandel über bestimmte Strecken geht. Wenn wir das aus regionaler Sicht sagen, dann sind 150 Kilometer im Umkreis natürlich schon sehr, sehr viel. Aber es wird Erfahrungswerte geben. Man kann ja die Tierströme nachverfolgen." Rauch ist der Meinung, dass sich die Landwirte nun auf die Erfahrungen und Kenntnisse der Behörden verlassen müssen.

Landrat Klotz sieht derzeit keine Ansteckungsgefahr

Doch längst nicht alle halten die getroffenen Maßnahmen für sinnvoll. Der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz ist mit seiner Behörde für die Einhaltung der Regeln zuständig und findet, dass man noch bis zum Frühjahr hätte warten können. "Im Moment habe ich tatsächlich wenig Verständnis, da wir mitten im Winter stecken." Klotz verweist darauf, dass die Blauzungenkrankheit von Mücken übertragen werden. "Nachdem wir im Moment Minustemperaturen haben, ist überhaupt keine Gefahr, dass die Mücke zum Fliegen kommt."

Dauer der Schutzmaßnahmen völlig ungewiss

Landrat Klotz hat bereits Erfahrungen mit der Blauzungenkrankheit: In den Jahren 2007, 2008 und 2009 war das Allgäu selbst betroffen. Deshalb weiß er auch, dass man jetzt noch nicht sagen kann, wie lang die Einschränkungen für die Landwirte andauern werden. Das hängt nämlich davon ab, wie sich die Lage weiter entwickelt. "Wenn es so sein sollte, dass immer mehr Betriebe auch in der näheren Umgebung die Blauzungenkrankheit entdecken, dann kann das unter Umständen mehrere Jahre dauern."

Schwäbischer Bauernpräsident Enderle fordert Impfpflicht

Nach den Ausbrüchen der Tierseuche im Jahr 2007 und den Folgejahren wurde eine bundesweite Impfpflicht gegen die Blauzungenkrankheit eingeführt. Sie wurde aber im Jahr 2010 wieder aufgehoben. Der Präsident des schwäbischen Bauernverbands, Enderle, fordert, sie wieder einzuführen: "Eine Seuche kann man wirksam nur mit einer Impfpflicht bekämpfen."