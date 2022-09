"Blauer Panther" - Sonderpreis für Arnold Schwarzenegger

Bedeutung der Medien für die Demokratie herausgestellt

Dabei habe er die sozialen Medien als Massenmedien der Gegenwart genutzt. Sein Appell sei eines der überzeugendsten Plädoyers gegen den russischen Angriffskrieg gewesen und Schwarzenegger unterstreiche mit seiner Videobotschaft, welche Bedeutung Medien für die Demokratie und die freie Welt haben, heißt es in der Begründung des Preises.

Söder ist großer Schwarzenegger-Fan

Ministerpräsident Söder, der gemeinsam mit Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) den Preis an Schwarzenegger überreichte, outete sich in der von der Staatskanzlei verschickten Pressemitteilung auch selbst als großer Schwarzenegger-Fan: "The Terminator is back! Arnold Schwarzenegger hat seine Karriere in Bayern begonnen und ist eine Filmikone. Wir ehren sein großes Engagement in Social Media für die Ukraine und gegen den Krieg. Ich bin ein Fan seiner Filme – wie viele meiner Generation."

Verleihung des "Blauer Panther" am 19. Oktober 2022

Die vollständige Preis-Übergabe wird im Rahmen der Verleihung des "Blauer Panther – TV & Streaming Award" am 19. Oktober 2022 um 22 Uhr im BR Fernsehen gezeigt. Die bisher als "Bayerischer Fernsehpreis" bekannte Auszeichnung wird dieses Jahr erstmals mit neuem Gesicht und neuer Ausrichtung verliehen.