Blaue Flagge: Lichtenfelser Badestellen sind beste des Landes

Drei Badestellen in Bayern sind mit der Blauen Flagge für besonderes umweltbewusste und saubere Badestellen ausgezeichnet worden. Alle drei liegen im Landkreis Lichtenfels. Wie die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU) meldet, sind die Strände des Badesees in Markt Ebensfeld, des Ostsees in Bad Staffelstein und des Rudufersees in Michelau ausgezeichnet worden.

Auch oberfränkische Sportboothäfen ausgezeichnet

Daneben haben fünf bayerische Sportboothäfen die Blaue Flagge erhalten. Darunter die oberfränkischen Häfen in Forchheim und Coburg, die Häfen der unterfränkischen Yachtclubs in Miltenberg und Obertheres (beides Lkr. Haßberge), sowie der Hafen im oberbayerischen Bad Wiessee.

Ostsee erhält die Blaue Flagge zum zehnten Mal

Wie die Tourismuszentrale Bad Staffelstein mitteilt, habe die Badestelle des Ostsees die Auszeichnung bereits zum zehnten Mal erhalten und sei damit ein Vorreiter für Qualität und Umwelt in ganz Deutschland.

Wasserqualität und Umweltkommunikation entscheiden

Bundesweit wurde das Siegel in diesem Jahr an 44 Badestellen verliehen. Entscheidend für die Auszeichnung ist die Wasserqualität des Sees. Weiter fließen Bemühungen der Betreiber in Sachen Umweltbildung und Umweltkommunikation, die Entsorgung von Abwasser und Abfall, sowie Sicherheitsaspekte in die Bewertung mit ein.

20 weitere Badestellen in Bayern könnten ausgezeichnet werden

Wie Robert Lorenz, der stellvertretende Vorsitzende der DGU auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks sagt, würde etwa jeder fünfte Bewerber um das Siegel abgelehnt. In Bayern hätten zwischen zehn und 20 weitere Badestellen das Potenzial, mit der Blauen Flagge ausgezeichnet zu werden. Die entsprechenden Betreiber hätten sich zuletzt allerdings nicht beworben.