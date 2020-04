Blaualgen in Lech-Stausee: Behörden treffen Vorkehrungen

Nachdem im vergangenen Jahr gefährliche Blaualgen im Mandichosee bei Mering, einem Lechstausee, zu Badeverboten geführt haben, hat das Landratsamt Aichach-Friedberg jetzt Vorkehrungen getroffen. Um rechtzeitig reagieren zu können, wenn sich sich die gefährliche Blaualgen-Art wieder im See stark vermehrt, sollen jetzt andere Behörden und Organisationen bei der Beobachtung helfen, so das Landratsamt.

Gesundheitsamt, Wasserwacht und Polizei suchen nach Blaualgen

Die Wasserwacht am Mandichosee und die Mitarbeiter des Merchinger Bauhofs wurden vom Gesundheitsamt geschult, um einen möglichen Befall zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Auch die Polizeiinspektion Friedberg wird immer wieder ein Auge auf mögliche Auffälligkeiten am Mandichosee haben. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) nimmt Tychonema, so der Name der giftigen Blaualgenart, in seinen Labortest für auffällige Seen auf.

Informationen über die Blaualgen-Art Tychonema

Informationsblätter werden in den Kiosken und bei der Wasserwacht am Mandichosee ausgelegt. Zudem gibt es an allen Badeseen im Landkreis Informationstafeln zum Thema Blaualgen. Das Gift der Blaualgen kann in großen Konzentrationen zu Nervenausfällen, Krämpfen und schließlich zum Atemstillstand führen. Vor allem Kleinkinder und Hunde, die im Wasser planschen, sind nach Angaben des Landratsamtes gefährdet.