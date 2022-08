Blaualgen in der Naab: Gesundheitsamt rät vom Baden ab

Das Regensburger Gesundheitsamt hat davor gewarnt in der Naab zu baden. Grund dafür sind Blaualgen. Das Wasserwirtschaftsamt habe eine deutliche Vermehrung der Algen in Teilen der Naab nachgewiesen. Betroffen ist laut Landratsamt Regensburg der Abschnitt von Kallmünz bis Etterzhausen. Aber auch in den unteren Abschnitten bis zur Mündung sei vermehrt mit Blaualgen zu rechnen, heißt es.

Blaualgen können gefährlich sein

Blaualgen bedeuten ein Gesundheitsrisiko für Badende: Sie können Hautreizungen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall auslösen. Das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Regensburg rät daher dringend davon ab, in diesen Abschnitten der Naab zu baden.

Algen breiten sich im warmen Wasser aus

In den Oberpfälzer Flüssen und Seen breiten sich wegen der anhaltend warmen Temperaturen Algen derzeit leichter aus. Starkregenereignisse, wie sie im Sommer häufiger vorkommen, können dann zusätzlich für einen Nährstoffeintrag von angrenzenden Wiesen und Feldern in die Gewässer sorgen.

Fische leiden unter Algen und Hitze

Besonders Fische leiden unter dem verstärkten Algenwachstum. In der Nacht verbrauchen die Algen für die Fische lebensnotwendigen Sauerstoff. Tagsüber heizen sich die Flüsse immer stärker auf, wodurch der Sauerstoffgehalt im Wasser zusätzlich abnimmt. Für manche Fischarten ist das lebensbedrohlich.