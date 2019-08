Blaualgen im größten Stausee der Oberpfalz: Experten sind ratlos

Jedes Jahr das gleiche Drama: Die sommerlichen Temperaturen regen die Blaualgen im größten Stausee der Oberpfalz zu einem ungebremsten Wachstum an. Zug um Zug verwandelt sich das Wasser des Eixendorfer Stausees in eine grüne, schlammige Brühe. Bisher scheiterten alle Versuche, der Plage Herr zu werden. Und auch die neueste Idee stößt bei Fachleuten auf Skepsis.

Hilft ein Wasserentnahmeturm?

Der Neunburger Stadtrat Walter Drexler hat vorgeschlagen, einen sogenannten Wasserentnahmeturm im Eixendorfer See zu installieren. Mit einem derartigen System wurde eine Algenplage in einem See im sächsischen Bautzen bekämpft. Über den Turm soll das warme Seewasser aus den oberen Schichten ablaufen, es ist besonders anfällig für Algenwachstum. Zurück bliebe dann das kältere, saubere Wasser.

Kostenpunkt 700.000 Euro

Kosten würde der Turm rund 700.000 Euro, sagt Stadtrat Drexler. Jetzt will er die Wirksamkeit eines solchen Wasserentnahmeturms durch das Helmholz-Institut untersuchen lassen.

Experten sind skeptisch

Experten, wie Elisa Brode von der Landestalsperrenverwaltung in Bautzen, wo man gute Erfahrungen mit dem Wasserentnahmeturm gemacht hat, bezweifeln jedoch, dass das System auch im Eixendorfer Stausee funktioniert. Das Problem: Durch den Eixendorfer See fließt die Schwarzach und bringe von außen immer neue algenbildende Nährstoffe in den See, sagt Brode.