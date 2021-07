Blaualgen: Hund stirbt nach Bad im Mandichosee

Im Mandichosee in Landkreis Aichach-Friedberg wurde vor zwei Jahren die eher seltene Blaualgengattung "Tychonema" festgestellt. Seitdem stehen große Informationstafeln am See. Das Verschlucken einer größeren Menge an Blaualgen kann gefährlich sein, insbesondere für Hunde und Kleinkinder.

Wasserprobe bestätigt Blaualgen

Am Mittwoch (21.07.21) erreichte das Gesundheitsamt die Meldung, dass ein Hund nach einem Aufenthalt am Mandichosee vermutlich an einer Vergiftung gestorben ist. Deshalb wurde noch am selben Tag Wasser entnommen und ins Labor gebracht. Das Labor bestätigte am Donnerstag (22.07.21), dass die Probe aus dem Mandichosee Blaualgen enthielt. Da noch nicht geklärt ist, um welche Art von Blaualgen es sich handelt, hat das Gesundheitsamt zunächst ein sofortiges Badeverbot angeordnet. Mitarbeiter der Gemeinde Merching haben entsprechende Hinweistafeln aufgestellt.

Was sind Blaualgen?

"Blaualgen sind sogenannte Cyanobakterien, die sind überall im Wasser zu finden und bei normaler Konzentration völlig ungefährlich", sagt Horst Auer von der DLRG Bayern. Wenn sich die Bakterien allerdings stark vermehren, können sie die Wasserqualität einschränken.

Durchfall, Erbrechen, Hautausschläge, Atemnot

Einige Arten produzieren nämlich Stoffe, die bei Badenden Durchfall, Erbrechen oder Hautausschläge und im schlimmsten Fall sogar Atemnot auslösen können. Eine Gesundheitsgefahr besteht vor allem durch das Schlucken des Wassers – das gilt auch für Hunde. "Wenn Behörden hier ein Badeverbot aussprechen, sollte man das berücksichtigen", warnt Horst Auer von der DLRG. Zu einer starken Vermehrung von Blaualgen führt neben einem hohen Nährstoffgehalt im Wasser auch eine steigende Wassertemperatur.