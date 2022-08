Blaualgen-Gefahr: Feuerwehr belüftet Badesee bei Alzenau

Die Feuerwehr aus dem Alzenauer Ortsteil Kälberau hat die letzten beiden Montagabende mit einem etwas außergewöhnlicheren Auftrag verbracht: Insgesamt vier Stunden lang haben die Einsatzkräfte den Meerhofsee mit Sauerstoff angereichert. Die Wasserqualität des Meerhofsees ist aktuell nach wie vor sehr gut, betont die Pressestelle der Stadt Alzenau. Damit das auch so bleibt, hat die Stadt die Kälberauer Feuerwehr gebeten, den See zu belüften.

Feuerwehr belüftet Meerhofsee

Dafür wird Wasser aus dem See gepumpt und im hohen Bogen als Fontäne wieder in den See gesprüht. Das Wasser nimmt dabei Sauerstoff auf. Solange die Temperaturen nicht sinken, soll die Belüftung noch öfter stattfinden, so Kreisbrandmeister Markus Fischer. Der nächste Termin ist am Mittwochabend.

Blaualgen-Gefahr durch hohe Temperaturen

Die aktuell hohen Temperaturen begünstigen das Wachstum schädlicher Einzeller und Algen wie etwa Blaualgen in den Gewässern von Badeseen. Im schlimmsten Fall können diese Gewässer irgendwann umkippen. Das passiert dann, wenn der Sauerstoffgehalt eines Gewässers deutlich sinkt – er kann sogar bis auf null fallen. Schädliche Algen und Einzeller vermehren sich bei hohen Temperaturen besonders gut und verbrauchen dabei viel Sauerstoff. Dadurch wird anderen Lebewesen wie Fischen, die auf Sauerstoff angewiesen sind , die Lebensgrundlage entzogen.

Am 1. August ist in Bessenbach bereits ein privater Weiher umgekippt und in die Aschaff übergelaufen. Bekannt wurde der Fall, weil ein Biologe in der Aschaff giftgrünes Wasser entdeckte und daraufhin die Feuerwehr verständigte.