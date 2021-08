Blaualgen-Badewarnung in Weißenstädter See und Kieswäsch

Wegen Blaualgen gilt für mehrere oberfränkische Gewässer ab sofort eine Badewarnung – in Kulmbach sogar ein Badeverbot. Dort wurden an der Mainaue, in der sogenannten Kieswäsch, Blaualgen im Wasser gefunden, teilt das Gesundheitsamt vor Ort mit. Im Landkreis Wunsiedel sind der Weißenstädter See und das Waldbad Langer Teich in Selb betroffen.

Weißenstädter See erneut von Blaualgen-Befall betroffen

Durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) seien in den Proben auch in diesem Jahr Bakterien festgestellt worden, heißt es in einem Schreiben des Landratsamtes. Bereits im vergangenen Jahr hatte es in dem Gewässer in Weißenstadt Blaualgen gegeben.

Die Badenden werden in Kulmbach und im Landkreis Wunsiedel an allen betroffenen Stellen mit Schildern über die mögliche Gefahr informiert. Während in Kulmbach ein Badeverbot ausgesprochen wurde, herrscht im Landkreis Wunsiedel nur eine Badewarnung.

Blaualgen können gesundheitsschädlich sein

Blaualgen sind Bakterien, die sich überall in Gewässern befinden und bei einer normalen Konzentration ungefährlich sind. Gefährlich können sie aber werden, wenn sie sich stark vermehren. Blaualgen produzieren eine Reihe von giftigen Stoffen. Eine Gefahr besteht vor allem durch das Schlucken des Wassers. Blaualgen können bei Menschen unter anderem zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen.