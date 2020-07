Blaualgen: Badeverbot am Ebertshausener See

Im Ebertshausener See bei Odelzhausen gilt momentan ein Badeverbot, wie das Gesundheitsamt Dachau mitteilt. Bei einer mikrobiologischen Untersuchung seien Cyanobakterien (Blaualgen) in hoher Konzentration nachgewiesen worden. Das Badeverbot gilt auch für Hunde.

Landkreis Dachau: Andere Badeseen ohne Probleme

Keine Einschränkungen gibt es für die anderen Badeseen im Landkreis Dachau: Proben wurden auch im Karlsfelder See, Eisolzrieder See, Bergkirchener See, Neuhimmelreicher See, Birkensee, Waldschwaigsee, Stadtweiher Dachau-Süd, Mückensee, Obergrashofsee und Heiglweiher entnommen. Alle waren laut Gesundheitsamt "bakteriologisch einwandfrei".