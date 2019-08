Blaualgen am Kleinen Brombachsee und am Altmühlsee

Das Gesundheitsamt am Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen hat bei seinen jüngsten Wasserproben am 26. August eine erhöhte Blaualgenbelastung am Kleinen Brombachsee und am Altmühlsee festgestellt. Für einige Strände am Kleinen Brombachsee und am Altmühlsee im Fränkischen Seenland wurde Badewarnungen wegen Blaualgen ausgesprochen.

Verschiedene Badestellen betroffen

Badewarnungen gibt es deshalb am Kleinen Brombachsee am Strand in Langlau beim Campingplatz, auf der Badehalbinsel Absberg und am FFK-Strand an der Seemeisterstelle in Absberg. Am Altmühlsee sind die Strände in den Seezentren Gunzenhausen-Schlungenhof und Muhr am See betroffen. Blaualgen können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, zum Beispiel zu Hautreizungen.

Unbelastete Badestrände

Unbedenklich baden kann man an den weiteren Stränden des Altmühlsee und bei den Freizeitanlagen in Mörsach und Gern, am Großen Brombachsee, am Igelsbachsee und am Hahnenkammsee. Überall dort besteht keine erhöhte Blaualgenkonzentration.