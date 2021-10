Blasrohrschießen im Selbstversuch

Schon als Kind habe ich es geliebt, bestückt mit einem Säckchen ungekochter Erbsen am Gürtel, das grüne, durchsichtige Blasrohr aus dem Aquariumsbedarf in der Hand, durch die mittelfränkischen Wälder zu streifen und mir mit Freunden regelrechte Blasrohrschlachten zu liefern. Mittlerweile ist Blasrohrschießen ein ernstzunehmender Vereinssport, der vor allem in Mittelfranken boomt. Ganz ohne Erbsen.

Blasrohr-Hochburg Mittelfranken

Bei der mittelfränkischen Feuerschützengesellschaft Greding (FSG) wird Blasrohrschießen überaus erfolgreich ausgeübt. Das Ganze ist längst eine anerkannte Wettbewerbsdisziplin unter Aufsicht des Bayerischen Sportschützenbundes. Bei den Gredinger Blasrohrschützen schießen Frauen genauso wie Männer und vor allem Kinder und Jugendliche zeigen großes Interesse an der doch noch rechten jungen Sportart.

Mittelfranken ist anscheinend ohnehin so etwas wie die Hochburg der bayerischen Blasrohrschützen. Allein in diesem Regierungsbezirk gibt es an die 30 bis 50 Vereine, die diese kaum 20 Jahre alte Disziplin anbieten, erklärt Gerold Ziegler vom mittelfränkischen Schützenbund. Insbesondere für Jugendliche sei das Blasrohrschießen ein unkomplizierter Einstieg in den Schießsport.

Boom in ganz Deutschland

Blasrohrschießen liegt im Trend, ganz klar, sagt der Gredinger Blasrohrschütze Wilfried Stautner. Habe man vor zehn Jahren bei Turnieren vielleicht nur 40 bis 60 Schützen aus ganz Deutschland zusammen bekommen, müsse der Verein jetzt bei Wettbewerben die Anmelderliste bei 100 schließen. So hoch ist demnach die Nachfrage. Er selbst hat schon vor 15 Jahren damit begonnen, bezeichnet es als lockeren Ausgleich zum klassischen Luftpistolenschießen.

Das Blasrohr ist keine Waffe

Das Blasrohr, so Wilfried Stautner, gelte im offiziellen Sinne nicht als Waffe, da das Rohr keine Energie speichern könne. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass jede Altersgruppe eigentlich mit dem Blasrohrschießen beginnen könne. "Wer alt genug ist, eine Kerze auszublasen oder einen Kirsch gern weit spuckt, könne auch Blasrohrschießen. Bei kleinen Kinder gebe es ein gesondertes Mundstück, so, dass ins Rohr eingesetzte Pfeile, nicht eingeatmet werden könnten.

Schnelle Erfolgserlebnisse

Die Wettbewerbsschützen schießen auf Scheiben in zehn Metern Entfernung. Anfänger wie ich stehen auf sieben Meter Abstand zum Ziel. Die Regeln sind einfach: Nach einem Pfiff darf ich an die rote Linie herantreten, das doch recht schwere Alublasrohr in den Händen. Gezielt und fokussiert wird anders als zum Beispiel bei einem Gewehr: Beide Augen bleiben offen. Pro Durchgang werden sechs Pfeile geschossen, insgesamt gibt es im Idealfall 60 Punkte zu holen. Selbst beim ersten Versuch gehen alle Schüsse in den farbigen, punkterelevanten Bereich. Eine echte Überraschung für mich als Anfänger, der auf dem Volksfest schon froh um jede einzelne, errungene Plastikrose ist. Wichtig sind kurze, starke Stöße, quasi wie beim Lungenfunktionstest. So beschleunigen die Pfeile auf bis zu 60 km/h.

Blasrohr-Schülerset ab 25 Euro

Ein einfaches Schülerset mit 10mm Durchmesser-Rohr gibt es schon ab 25 Euro. Höchste Qualität sei in diesem Fall natürlich nicht zu erwarten, sagt Wilfried Stautner. Dickwandigere Aluminiumrohre lägen schon eher bei um die 70 Euro. Zum Teil seien die dann aber auch handgefertigt. Nach oben ist die Grenze, wie bei vielen Sportarten, natürlich offen. Von der Gravur auf dem Blasrohr bis zur spezialeloxierten Aluminiumoberfläche ist alles denkbar. Geschossen werde natürlich weder auf Tiere noch Pflanzen, immer im abgesperrten Bereich, nur nach Pfiff, so die Sicherheitsbestimmungen.

Reporter erfreut sich seit der Grundschule am Blasrohrschießen

Nach zweieinhalb Stunden blase ich ein letztes Mal meinen Pfeil durchs Rohr und freue mich über einen Treffer in der gelben Zielscheibenmitte. Die Frage, ob das ganze wirklich Sport ist, hat sich nach etwa 40 Schüssen erübrigt. Die Puste ist fast weg und ich bin ins Schwitzen gekommen. Aber mal abgesehen davon: Blasrohrschießen macht heute mindestens noch genauso viel Spaß wie damals in der Grundschule mit Erbsen.