Blasmusik von traditionell bis modern bei Blasius-Festival

Angefangen bei Marsch und Polka bis zu Rock, Elektro und Hip-Hop kommt in Fremdingen bis Sonntag alles auf die Bühne, was die Blasmusik bietet. Das junge Festival zieht ein immer größeres Publikum an. Bei bestem Wetter campen viele auf dem Festivalgelände am Grünhof. Auch dort wird zwischendurch noch Musik gemacht.

Gemeinschaftskonzert aller Kapellen und Bands

Der international bekannte Trompeter Vlado Kumpan und seine Musikanten, die Cuba Boarischen, die Blechböhmischen und viele mehr treten auf verschiedenen Bühnen auf. Insgesamt spielen 22 Kapellen und Bands aus Bayern, Baden-Württemberg, Österreich, Südtirol, der Slowakei und Tschechien auf.

Zum Auftakt gestern kamen bereits 2.000 Zuschauer, darunter viele aktive Blasmusiker. Heute steht für 13 Uhr ein großes Gemeinschaftskonzert aller Künstler auf dem Programm.