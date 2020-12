Blaskapelle Staudach-Egerndach: Besondere Advents-Idee zu Corona

Es war kein leichtes Jahr für die Blaskapelle Staudach-Egerndach, die seit 2016 besteht: Musik-Proben waren wegen der Corona-Pandemie nur via Internet möglich, öffentliche Auftritt alle abgesagt. Doch um trotzdem das Können der 30 Musiker und Musikerinnen der Öffentlichkeit zu zeigen, hat sich der Leiter der Blasmusik etwas Besonderes überlegt: einen musikalischen Adventskalender.

Blaskapelle Staudach-Egerndach via Youtube

Via Youtube lässt sich jeden Tag ein neues Türchen öffnen. Dahinter versteckt sich einiges, meistens aber die Mitglieder der Blaskapelle. Sie spielen in verschiedenen Formationen adventliche Stücke zusammen oder lassen den Zuseher nachempfinden, welchen Stellwert für sie die Musik, die Heimat und der Zusammenhalt hat.

Musiker produzieren selbstgedrehte Videos

Hinter dem 1. Türchen (1. Dezember) ist für jeden Zuschauer ersichtlich, wie stressig es war, diesen musikalischen Adventskalender zu "basteln". Denn jeder war von Hans Schmuck, dem musikalischen Leiter der Blaskapelle Staudach-Egerndach, darum gebeten worden, selbstgedrehte Videos an ihn zu schicken. Die kurzen Videos sollen unter anderem zeigen, was die Musiker draufhaben, und wieviel Freude ihnen das Spielen in der Gruppe macht.

Musiker mussten erst ihr Instrument lernen

Die Blaskapelle, die aus 30 Musikern und Musikerinnen im Alter zwischen 16 und 76 besteht, wurde erst 2016 aus der Taufe gehoben. Davor konnte keiner ein Instrument spielen. Die Idee für eine Blasmusikkapelle hatte Hans Pertl, der damalige Bürgermeister von Staudach-Egerndach. Er hatte sich immer schon eine eigene Kapelle für die kleinste Gemeinde im Landkreis Traunstein gewünscht. Und weil man Wünschen ein klein wenig nachhelfen kann, spielt er selber mit, auf der Klarinette.

24 Türchen auf Youtube

Den größten Stress hat in der Adventszeit der Leiter der Blaskapelle, Hans Schmuck. Er arrangiert, was hinter jedes Türchen kommt und schneidet das zurecht, was die anderen ihm zuliefern. Die viele Arbeit scheut der Lehrer an der Musikschule Grassau nicht. Er sitzt oft bis tief in die Nacht am Computer, um nur das Beste seiner Kapelle in den musikalischen Adventskalender auf Youtube zu packen. Dabei wird er selber vom kreativen Einfallsreichtum seiner Musizierenden überrascht.

Die Menschen sollen ein "Feuer spüren"

"Das Wichtigste ist, dass es weitergeht, weil gerade so viel nicht weitergeht. Das Ziel eines musikalischen Leiters ist, dass die Leute motiviert sind, dass sie ein Feuer spüren." Außerdem sei wichtig, dass die Menschen merken, dass etwas Herzliches dabei ist, "gerade in so einer Zeit, wo wir so distanziert voneinander leben".

Den musikalischen Adventskalender der Blaskapelle Staudach-Egerndach gibt es hier zu sehen und zu hören. Die Aufrufe können sich durchaus sehen lassen. Bei Türchen Nr.1 waren es 1.700 Aufrufe, bei Türchen 2 sind es bereits über 850 Aufrufe.