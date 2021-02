Blasiussegen in Corona-Zeiten: Auf Youtube oder als Drive-in

Normalerweise hält der Priester zwei gekreuzte brennende Kerzen vor das Gesicht des Gläubigen - ähnlich einem Andreas-Kreuz. Jeder Gläubige geht auf den Priester zu und erhält den Blasiussegen: "Durch die Fürsprache des heiligen Blasius befreie dich Gott von Halskrankheit und allem Bösen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." Doch die jahrhundertealte Tradition birgt während der Corona-Pandemie ein hohes Infektionsrisiko.

Bischof Bätzing erteilt Segen über Facebook und Youtube

Deshalb mussten sich Geistliche und Gemeinden in diesem Jahr etwas einfallen lassen, um das Infektionsrisiko zu minimieren und den Krankensegen trotz Corona zu ermöglichen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, erteilt den Segen am Mittwoch, zum Gedenktag des Heiligen Blasisus, über Facebook und Youtube. Das Mittagsgebet wird ab 12 Uhr auf den Kanälen der DBK und des Bistums Limburg übertragen. "Segen ist immer ein Zuspruch. Gott ist da, er vergisst uns nicht", sagte Bätzing. Gerade in der aktuellen Lage seien solche Zusprüche wichtig.

Segnung im "Drive-in" mit Maske und Abstand

Andere Bistümer raten Priestern, den Segen vom Altar aus der gesamten Gemeinde oder ihn schweigend als Einzelsegen zu erteilen. Dabei sollen alle eine Maske tragen und genügend Abstand einhalten. Im Münsterland hat sich die Gemeinde Sankt Anna in Neuenkirchen etwas Ungewöhnliches einfallen lassen: Gesegnet wird in einer Art "Drive-in". Wer auf Blasius vertraut, fährt mit dem Auto über den Kirchplatz zum Priester vor, zieht seine Maske auf, lässt die Fensterscheibe herunter und empfängt den Segen auf Abstand.

Blasius soll Jungen vorm Ersticken gerettet haben

Der Blasiussegen wird in der katholischen Kirche seit dem 16. Jahrhundert gespendet. Benannt ist er nach Bischof Blasius aus dem armenischen Sebaste. Sein Festtag ist seit dem Mittelalter der 3. Februar. Blasius starb um 316 nach grausamer Folter unter dem römischen Kaiser Licinius. Historisch gesicherte Erkenntnisse gibt es darüber nicht, dafür eine Reihe von Legenden. Die bekannteste Erzählung: Blasius soll durch Gebete einen Jungen gerettet haben, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte. Auf diese Erzählung geht seine Verehrung als Schutzheiliger bei Halskrankheiten zurück.

Heiliger Blasius gehört zu den 14 Nothelfern

Blasius soll vor allem vor Halskrankheiten schützen, aber auch gegen Zahnschmerzen helfen. So wie Barbara und Christopherus gehört er zu den 14 Nothelfern der katholischen Kirche und wird als Patron der Ärzte, Bäcker, Hutmacher, Wachszieher, Weber, Wollhändler und Musikanten verehrt - genauso wie als Wetterheiliger und Viehpatron. Reliquien von ihm befinden sich etwa in Mainz, Trier, Lübeck und in dem nach ihm benannten Ort Sankt Blasien im Schwarzwald.