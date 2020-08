Blaibacher Fitnessstudio-Betreiber trotzt Corona

Drei Monate lang musste Christoph Renz sein Fitnessstudio in Blaibach (Landkreis Cham) aufgrund der Corona-Pandemie schließen. Seit Anfang Juni darf in bayerischen Fitnessstudios wieder Sport gemacht werden, doch die Branche hat sich immer noch nicht vom Corona-Lockdown erholt.

"Am Anfang hatte ich sehr große Angst. Ich habe nicht gewusst, wie es weitergeht und wann wir das Studio wieder öffnen dürfen? Die ersten Tage waren eine Katastrophe“ – Christoph Renz, Inhaber „Fit in Blaibach“

Doch Christoph Renz und seine Mitarbeiter haben schnell reagiert. Innerhalb weniger Tage haben sie für ihre Mitglieder Online-Kurse angeboten. "Vom harten Training bis zum Yoga war alles dabei. Über Instagram und Facebook haben wir auch Live-Trainings abgehalten", erzählt Renz im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Not macht erfinderisch

Besonders gut angekommen sind neben Online-Trainings auch Kochrezepte! Ein Mitglied des "Fit in Blaibach"-Teams hat gesunde Kochrezepte zusammengestellt, nachgekocht und ein Video dazu online gestellt. Weil die Kochvideos im Netz so gut angekommen sind, soll das Angebot auch nach der Corona-Pandemie im "Fit in Blaibach" erhalten bleiben.

Christoph Renz steckt trotz Corona den Kopf nicht in den Sand. Damit seine Mitarbeiter und Mitglieder auch spüren, dass es vorangeht, hat er in den vergangenen Wochen investiert. Neben neuen Fitness-Geräten hat auch die Trainingshalle einen neuen Anstrich bekommen.

Hygieneregeln müssen beachtet werden

Wer in einem Fitnessstudio in Bayern trainieren will, muss bestimmte Hygiene-Regeln beachten. Hände desinfizieren, beim Verlassen des Trainingsbereiches müssen Mund-und Nase bedeckt werden. In Duschen und im Saunabereich ist die Anzahl der Nutzer begrenzt.

Christoph Renz hofft, dass wenn überhaupt nur eine kleine, zweite Welle kommt und ein Corona-Lockdown nicht nötig ist.