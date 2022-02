Blaibach wählt einen neuen Bürgermeister

In der Oberpfälzer Gemeinde Blaibach findet am Sonntag eine Bürgermeisterwahl statt. Sie wurde außer der Reihe nötig, weil der amtierende Bürgermeister Wolfgang Eckl (CSU) Ende Oktober überraschend im Alter von 59 Jahren verstorben ist. Für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde mit 1.970 Einwohnern bewerben sich drei Kandidaten. Alle drei sind auch schon als Gemeinderäte aktiv.

Ex-Skirennläuferin will "für frischen Wind" sorgen

Auch überregional bekannt ist die ehemalige Skirennläuferin Monika Bergmann, die für die Freien Wähler antritt. Die 43-Jährige war Profisportlerin, hat ihre Karriere aber 2009 beendet und 2010 ein Betriebswirtschaftsstudium im "Internationalen Management" abgeschlossen.

In Blaibach wohnt die gebürtige Lamerin seit 19 Jahren. Sie ist verheiratet, Mutter von siebenjährigen Zwillingen und arbeitet seit sechs Jahren im Marketing bei einem Unternehmen in Cham. Für das Bürgermeisteramt würde sie den Beruf aufgeben, sagte sie dem BR. Monika Bergmann will für "frischen Wind" in Blaibach sorgen, vor allem mehr Angebote für Familien schaffen, außerdem Lösungen gegen die Leerstände im Dorf suchen und für mehr Aktivität im "Haus des Gastes" sorgen.

CSU-Kandidat will gerechte Bauplatz-Verteilung

Kandidat der CSU ist der 46 Jahre alte Volker Fischer, im Hauptberuf Rettungssanitäter beim BRK Cham, verheiratet und Vater eines Sohnes. Er würde für das Bürgermeisteramt seinen Beruf nicht aufgeben, aber die Stunden für die Arbeit im Rathaus reduzieren.

Für Blaibach will er unter anderem Angebote für Senioren wie zum Beispiel eine ambulante Tagespflege schaffen, das sanierte "Haus des Gastes" stärker mit Leben füllen, für eine gerechte Verteilung von Bauplätzen sorgen, damit neue Baugebiete keine Spekulanten anziehen, und den Kindergarten erweitern.

SPD-Kandidatin will Konzerthaus-Potenzial nutzen

Die dritte Kandidatin ist Waltraud Oberberger, die für die SPD antritt. Die 62-Jährige arbeitet als Angestellte, ist Mutter von vier mittlerweile erwachsenen Kindern und langjährige Gemeinderätin. Sie hatte schon bei der letzten Wahl gegen Wolfgang Eckl kandidiert. Ihr Anliegen ist unter anderem, das Konzerthaus Blaibach stärker in die Bevölkerung einzubinden.

Das Konzerthaus ist die überregional mit Abstand bekannteste Einrichtung der kleinen Gemeinde und ist vor Jahren durch eine Kulturinitative entstanden. Die Bevölkerung sei damals aber zu wenig mitgenommen worden und wertschätze das Konzerthaus bis heute zu wenig, sagt Oberberger. Dabei biete das Haus große Chancen für Blaibach, die stärker genutzt werden könnten.

Auch Volker Fischer will das Konzerthaus noch stärker für eine Weiterentwicklung im Tourismus nutzen, ebenso Monika Bergmann, die hier außerdem Chancen für die weitere Dorfentwicklung sieht.