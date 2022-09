Blackout: Schnaittenbach rüstet sich für eventuelle Katastrophe

Stadt investiert viel Geld in den Katastrophenschutz

Die Stadt hat deswegen gut 47.000 Euro in Projekte investiert, die im Katastrophenschutzkonzept erarbeitet wurden. Beispielsweise in ein Notstromaggregat, damit die Wasserversorgung im Notfall gesichert ist und die Hochbehälter wieder mit Wasser befüllt werden können. Alleine dafür hat die Stadt gut 20.000 Euro ausgegeben. Damit auch die Bürger wissen, was im Katastrophenfall zu tun ist, haben alle Haushalte im Ort eine Informationsbroschüre erhalten. Durch das Konzept müssen Feuerwehr, Rettungskräfte und Behörden nicht bei null anfangen, sondern können direkt dort anpacken, wo es nötig ist, erklärt Schnaittenbachs Bürgermeister, Marcus Eichenmüller.

Keine Panik, trotzdem wachsam bleiben

Kreisbrandrat Fredi Weiß möchte durch das Katastrophenschutzkonzept und deren Übungen keine Panik schieben, trotzdem wolle man vorbereitet sein. "Wenn man bedenkt, was in den letzten zwei, drei Jahren alles passiert ist, kann man auch einen Blackout nicht mehr ausschließen", so Fredi Weiß.