Jetzt live: Aiwanger rät jedem zu Notstromaggregat

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) beruhigt: Das Risiko eines großflächigen Stromausfalls wie in Spanien und Portugal sei "sehr überschaubar bis gering", sagt Aiwanger im BR24-Interview. "Weil wir in Bayern viele Netze doppelt abgesichert haben, was in Spanien so nicht der Fall ist. Weil wir weiterhin die schwarzstartfähigen Kraftwerke haben, die Gaskraftwerke beispielsweise, die dann auch mit Notstromaggregat funktionieren würden."

Dennoch sieht der Minister auch bei Privatleuten Handlungsbedarf. "Ohne hier Panik verbreiten zu wollen: Aber jeder ist natürlich gefordert, ein Notstromaggregat im Privaten vorzuhalten, wenn mal die Stromnetze zusammenbrächen." Viele Betriebe hätten dies bereits, teilweise sei es auch gesetzlich vorgeschrieben. "Das ist aber auch jedem Privatmann zu empfehlen." Dies müsse keine riesige Anlage sein. Sondern es gehe darum, dass im Zweifel wenigstens der Kühlschrank weiterbetrieben werden könne.

Aiwanger: Restrisiko bleibt

Denn Aiwanger zufolge bleibt ein Restrisiko, beispielsweise im Fall von gezielten Cyber- oder Terrorangriffen. "Man hört das allerorten, dass gezielt ständig versucht wird, über Cyber-Angriffe Systeme lahmzulegen, in den Verwaltungen, in den Behörden, in den Privatfirmen, bei den Privatleuten und natürlich auch gegen öffentliche Infrastruktur." Insofern gelte es, "wirklich alle Augen und Ohren offenzuhalten, um diese Gefahr zu minimieren".

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hält einen Stromausfall wie in Spanien und Portugal in Deutschland für unwahrscheinlich. "Weil wir in Deutschland ein sehr redundantes Stromsystem haben. Das bedeutet, dass immer eine Leitung ausfallen kann und dann eine andere Leitung oder ein anderes System einspringen kann", sagte er im WDR-Radio. "Und das hat uns in den ganzen letzten Jahren, Jahrzehnten zu einem sehr sicheren Netz verholfen."

Millionen Menschen stundenlang ohne Strom und Netz

In ganz Spanien und Portugal war am Montagmittag der Strom ausgefallen. Millionen Menschen waren stundenlang ohne Strom, ohne Netz, ohne Verbindungen. Die Panne hatte auch massive Verkehrsprobleme zur Folge. Auch Südwestfrankreich und Marokko waren kurzzeitig betroffen. Die spanische Regierung sprach von einem historischen Ereignis. "So etwas haben wir noch nie erlebt", sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez in einer TV-Ansprache.

Am Dienstag hatten fast alle Menschen in Spanien und Portugal wieder Strom. Das Internet, die Telefone und auch die Ampeln funktionierten nach dem Totalausfall wieder weitgehend problemlos. U-Bahnen und Züge fuhren nahezu überall wieder, doch etwa in Katalonien gab es noch Probleme mit den Nahverkehrszügen, die täglich von Zehntausenden für die Fahrt zur Arbeit und Schule genutzt werden.

Spanische Justiz prüft Sabotage-Verdacht

Die Ursache für die folgenschwere Panne wird noch untersucht. Der spanische Netzbetreiber REE und die portugiesische Regierung gehen nach eigenen Angaben nicht von einer Cyberattacke als Ursache aus. Die spanische Justiz geht mittlerweile dem Verdacht einer "Computer-Sabotage" als Ursache nach.

Ein Richter der Audiencia Nacional, Spaniens für die Verfolgung schwerer Straftaten zuständiges Gericht, habe eine Voruntersuchung dazu eingeleitet, teilte die Justiz mit. Wenn der landesweite Stromausfall auf "einen Akt der Computer-Sabotage" in der strategischen Infrastruktur zurückgehe, könnte dies als "Terrorismus" eingestuft werden, hieß es weiter. "Cyber-Terrorismus" könnte eine mögliche Erklärung für den Vorfall sein.