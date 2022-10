Blackout: Notfall- und Krisenmanagerin berät Kommunen

Keine Panik, aber Vorsorge: Kreitner berät, coacht, hilft

Sandra Kreitner ist vermutlich zur Zeit die begehrteste Frau Bayerns. Seit Wochen tourt sie durch Bayern. Alleine in den vergangenen sechs Wochen waren es 25 Termine in Oberbayern und Schwaben. Sie berät, coacht, hilft. Auch die Bundeswehr bucht sie für Veranstaltungen in Bayern zur Krisenvorsorge.

Die Notfallmanagerin merkt immer wieder, dass unter den Bürgermeistern regelrecht Sorge und Angst herrsche, für den Winter nicht gewappnet zu sein. Denn ob Blackout, Hitzewellen, Hochwasser oder Cyberattacken: Fällt die kritische Infrastruktur - wie Strom und Wasser - zusammen, kann die Bevölkerung nicht mehr versorgt werden. Und Hilfe von außen wird dann nicht kommen, stellt Sandra Kreitner klar.

Sie spüre einen gewissen Druck unter den Verantwortlichen auf kommunaler und Kreisebene. Es werde aber auch durch die Medien etwas dramatisiert. Ihr sei es wichtig zu betonen, dass es keine akute Situation ist, die direkt vor der Tür steht, sondern es ist ein Risiko, was zunimmt. Man kann sich jetzt Schritt für Schritt vorbereiten.

Noch nie waren es so viele Teilnehmer

Fast alle 45 Bürgermeister des Landkreises Ostallgäu sind in die Weichenberghalle in Rettenbach am Auerberg gekommen. Auch der Bürgermeister von Füssen, Maximilian Eichstetter. Sicherheit und Stabilität für die Bürger sei das Wichtigste, sagt er. Durch Corona seien bereits Krisenpläne entwickelt worden. Aber wirklich krisensicher in allen Lagen ist die Stadt im Allgäu nicht. Kurzfristig sei Füssen gut aufgestellt, mittelfristig, wenn eine Krise über ein paar Tage ginge, sei es noch optimierungsbedürftig, wie Maximilian Eichstetter es ausdrückt. Wenn der Notfall noch länger dauere, sehe es schlecht aus.

Das große Interesse an den Workshops und Vorträgen von Krisenmanagerin Sandra Kreitner zeigt: So wie Füssen geht es vielen Städten und Gemeinden in Bayern.

Sensibilisieren, Krisenstab, kritische Infrastruktur für Notfall

Die Tipps der promovierten Biophysikerin an Gemeinden, Städte und Landkreise:

- Bevölkerung sensibilisieren

- schon jetzt eine Arbeitsgruppe einrichten, dann einen Krisenstab

- einzelne kritische Infrastrukturen abfragen, inwieweit sie im Notfall noch funktionieren – also Versorgung von Strom, Treibstoff, Lebensmitteln sowie Trinkwasser- und Abwasserversorgung

- Kommunikation klären im Krisenfall ohne Telefone und Handys

- fußläufige Anlaufstellen für die Bürger planen für Informationen, Medikamentenausgabe und nachbarschaftliche Selbstorganisation

- klären, ob die Notstromaggregate mit Treibstoff versorgt werden können

- Gesundheitswesen: Inwieweit sind die Altenheime und ambulanten Pflegedienste auf einen Krisenfall vorbereitet?

Neben den Workshops hat die Notfall- und Krisenmanagerin Sandra Kreitner zusammen mit dem Bayerischen Verband für Sicherheit in der Wirtschaft eine Informationskampagne gestartet, die auch online ist: Schritt für Schritt – krisenfit.

Gemeinden und Städte müssen sich besser vorbereiten

Der Eindruck von Krisenmanagerin Kreitner nach vielen Gesprächen mit Bürgermeistern: Ein Teil sei krisenfit, für andere sei vieles neu, oft blicke sie in nachdenkliche Gesichter. So ist es auch in Rettenbach am Auerberg nach der dreistündigen Veranstaltung. Viele Fragen wurden gestellt. Vielen wird klar: Sie müssten sich intensiver mit einem möglichen Blackout und oder anderen Krisenszenarien beschäftigen, sich besser vorbereiten, sagt Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter.

Sein Kollege Armin Holderried aus der Gemeinde Mauerstetten fügt hinzu: "Wir müssen mit der Bevölkerung kommunizieren, ohne Panik zu verbreiten und sinnvolle Hinweise geben, wie sie sich vorbereiten können." Für Ostallgäus Kreisbrandrat Markus Barnsteiner ist vieles nicht neu gewesen, was er von der Krisenmanagerin gehört hat. Die Feuerwehr hätte schon seit langem auf das Problem hingewiesen. "Aber die Ohren seien dafür nicht immer da gewesen."

Alle hoffen, dass ein Blackout oder andere Szenarien nicht eintreten werden. Sandra Kreitner, Botschafterin der Gesellschaft für Krisenvorsorge in Bayern, hat selbst auch noch keinen Blackout erlebt. Vorsorge und Vorbereitungen seien mit steigendem Risiko einfach wichtig - sagt sie und packt ihre Sachen zusammen. Die nächste Veranstaltung in Oberbayern muss vorbereitet werden.

