"Blackbox" Schlachthof: Lücken bei der Lebensmittelsicherheit?

Der Landshuter Schlachthof liegt am Stadtrand. In einem Gewerbegebiet an einer Bundesstraße. Industriearchitektur, Blechfassaden. Mehrere tausend Schweine werden hier täglich geschlachtet und weiterverarbeitet. Bis zu 20.000 sind das in der Woche. In Bayern ist es einer der größten Betriebe dieser Art. Hier wird im Akkord gearbeitet. Tag für Tag.

An zwei normalen Werktagen im August des vergangenen Jahres aber wiesen die Schlachtzahlen des Betriebes kein einziges geschlachtetes Tier aus: die Bilanz sank plötzlich auf null. So steht es in internen Unterlagen, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegen. Nach BR-Recherchen war im Betrieb zuvor ein Befall mit Listerien festgestellt worden.

Der niederländische Vion-Konzern, der den Schlachthof betreibt, reagierte mit einer Reinigungsaktion. Dafür setzte der Betreiber die Schlachtung an den beiden Tagen aus.

Betreiber wirbt mit Transparenz

Im Internet gibt sich Vion betont offen: "Wir zeigen Ihnen unsere Abläufe", schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite. Im Hinblick auf die beiden Tage Ende August 2021 spricht es aber zunächst nur von "geplanten Wartungs- und Reinigungsarbeiten". Der Zeitraum sei dafür am besten geeignet gewesen, teilt Vion schriftlich mit. Krankheitserreger wie Listerien nennt Vion trotz ausdrücklicher Nachfrage im direkten Zusammenhang mit der Maßnahme zunächst nicht. Erst nach mehreren Nachfragen räumt der Konzern Listerienbefall ein. Das Landesamt für Gesundheit (LGL) und die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) hingegen bestätigen ihn sofort.

Kritik an Transparenz: "Blackbox Schlachthof"

Beobachter stellen in diesem Zusammenhang die Frage, wie ernst Vion sein Transparenzversprechen meint. In den Augen von Rosi Steinberger ist der Landshuter Schlachthof eine "Blackbox". Steinberger sitzt für die Grünen im Bayerischen Landtag.

Sie beäugt Betrieb und Kontrollbehörden seit Jahren kritisch – unter anderem weil aus dem Schlachthof, der immer wieder in die Schlagzeilen geriet, wenig nach außen dringt.

In den Vorgängen vom August 2021 sieht Steinberger ein Anzeichen dafür, dass der Betrieb erst spät reagiert habe. Womöglich hätten sich die Listerien so stark vermehrt, "dass man schließlich nicht mehr anders konnte, als die Schlachtung für zwei Tage einzustellen", mutmaßt die Landtagsabgeordnete.

Infektion mit Listerien kann schwere Folgen haben

Nach der übereinstimmenden Einschätzung mehrerer unabhängiger Branchenkenner sind Listerien in Schlachthöfen nicht ungewöhnlich. Die Kontrolle über die mitunter sehr gefährlichen Krankheitserreger obliegt aber den Betrieben selbst. Stellen sie Listerien fest, müssen sie darauf reagieren.

Den Einschätzungen von Branchenkennern und Behörden zufolge hat Vion dies an seinem Landshuter Standort mit der zweitägigen Reinigungsaktion auch getan. Kritische Stimmen aus der Branche mahnen aber, die Kontrollbehörden würden sich in solchen Fällen sehr stark auf das jeweilige Unternehmen verlassen. Unangekündigte Kontrollen der höchsten Überwachungsbehörden seien zu selten. Eine Überprüfung der Zustände in Großbetrieben sei so nur eingeschränkt möglich.

Funktioniert das behördliche Kontrollsystem?

In Landshut ist das städtische Fleischhygieneamt für einen Großteil der Kontrollen zuständig. Amtliche Tierärzte und Fleischbeschauer überprüfen Schlachttiere und Fleisch. Mögliche Beanstandungen geben sie an ihre Amtsleitung weiter.

Je nach Art und Schwere der Verstöße wird dort entschieden, ob der Schlachthofbetreiber oder die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) in Kenntnis gesetzt wird. Die KBLV sitzt in Kulmbach und muss sich deswegen auf die Informationen des Fleischhygieneamts verlassen. Eigene Kontrollen führt sie nur selten durch. In Landshut kontrollierte die KBLV eigenen Angaben zufolge nur zwei Mal unangekündigt seit dem Listerienbefall und der Reinigungsaktion vor rund acht Monaten.

Vorwürfe: Fleischhygieneamt Landshut hält Informationen zurück

Insider aus dem Landshuter Vion-Betrieb kritisieren, dass das Fleischhygieneamt Informationen mitunter nur unzureichend weitergibt. Sie werfen dem Amt vor, Entscheidungsspielräume großzügig auszunutzen.

Auch für die Landtagsabgeordnete Steinberger gleicht das Amt einem Nadelöhr. Sie sieht strukturelle Probleme: "Das funktioniert nur dann gut, wenn alle Informationen weitergegeben werden und die zuständige Behörde auch ein Interesse daran hat."

Wie offen für Hinweise ist die Kontrollbehörde KBLV wirklich?

Neben diesen Vorwürfen liegen dem BR auch Informationen über einen Fall vor, in dem sich ein Mitarbeiter des Fleischhygieneamts mit einem gravierenden Verstoß direkt an die KBLV wandte – vorbei an seiner Amtsleitung. Die KBLV reagierte umgehend, und zwar mit einer Mahnung: Der Mitarbeiter habe den vorgegebenen Dienstweg einzuhalten.

Dieses Vorgehen kritisiert Ernährungswissenschaftlerin Sabine Klein von der Verbraucherzentrale Nordrheinwestfalen. Klein kennt die Branche und die Strukturen von Überwachungsbehörden.

Wenn Veterinäre vor Ort feststellen, dass Informationen nicht weitergegeben werden, müsse der Weg an die nächsthöhere Instanz offenstehen, sagt die Expertin für tierische Lebensmittel: "Das sollte von den übergeordneten Behörden sogar sehr begrüßt werden."

Die Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen KBLV widerspricht dem: Verfassungsgemäß dürfe sich jeder an die Behörde wenden, heißt es in einer Stellungnahme. "Egal, in welcher Form und gegebenenfalls auch anonym". Die KBLV weise keine Hinweise zurück.

Verbraucherschützer sehen Vertrauen in Kontrollbehörden gefährdet

In dem vorliegenden Fall aber wurde der Mitarbeiter für sein Vorgehen gerügt. Aus Sicht von Verbraucherschützern wie Sabine Klein trägt diese Reaktion nicht dazu bei, das Vertrauen in die Kontrollbehörden zu stärken.