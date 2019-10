"Black Thursday" - Luftangriff vor 76 Jahren auf Schweinfurt

Dieser 14.10.1943 ging bei der amerikanischen Luftwaffe als ”Black Thursday”, also „Schwarzer Donnerstag“, in die Kriegsgeschichte ein. Die 8. US-Luftflotte verlor durch die massive deutsche Flugabwehr und den Beschuss von deutschen Jagdflugzeugen 60 Bomber mit insgesamt 600 Mann Besatzung. Die Geschichten von unter anderem bei Hausen oder Gerolzhofen abgestürzten Bombern wurden in den vergangenen Jahren von Heimatkundlern aufgearbeitet.

Begegnung von Flakhelfern und Bomberbesatzungen

Vor wenigen Jahren trafen sich auch ehemalige Flaksoldaten und Überlebende der US-Air-Force. Viele von ihnen sind mittlerweile gestorben. Aus den ehemaligen Feinden waren zwischenzeitlich Freunde geworden. Beim schlimmsten Luftangriff auf Schweinfurt in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar 1944 starben 362 Menschen. Bei einem Angriff am 17.8.1943 kamen 270 Menschen ums Leben.