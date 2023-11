Black Friday: Zwischen Paketen, Preiskampf und Profit

Frühmorgens um fünf Uhr geht es los für Karin Eck an ihrem mobilen Arbeitsplatz in einem großen Lager mitten in Altenkunstadt. Sie packt an einem Tag allein rund 100 Pakete mit Artikeln, die alle kurz zuvor online bestellt wurden. Mehr als 100.000 Pakete verlassen noch am Abend den Standort Oberfranken und werden von Lastwagen abgeholt. Eine Lieferung mit Bluse, Hose und Pullover wird schon in Dänemark erwartet.

Packen am laufenden Band

Karin Eck lächelt, auch wenn sie während der "Black Friday"-Zeit im Schnitt doppelt so viel Arbeit hat, wie in einer normalen Arbeitswoche. Die Ware wird für den Kunden aus riesigen Lagern zusammengesucht und landet dann bei Karin Eck am Packband. Sie schnappt sich den passenden Karton, legt die bestellte Ware der Kundin samt Lieferschein in die Box und wartet auf den Adressaufkleber, der aus einem Drucker kommt. "Oh, das geht ganz schön weit weg", sagt Karin Eck beim Blick auf die Adresse. Eine Kundin in Dänemark hat bei dem Onlinehändler bestellt, schon wenige Stunden später ist ihr Paket auf dem Weg.

Black Friday läutet das Weihnachtsgeschäft ein

Die Zeit rund um den Black Friday ist eine der umsatzstärksten für das Logistikunternehmen. Hunderte Lkw gehen dieser Tage von Altenkunstadt aus auf die Reise nach Deutschland und Europa, sagt Kamil Kasprowicz, Geschäftsführer der Baur Hermes Fulfilment Group. "Es ist für uns ein wirklich geschäftsträchtiger Tag." Alle verfügbaren Mitarbeiter für den Versand, die gesamte Technik stehen parat, um alle Pakete pünktlich rauszuschicken. Der Black Friday läutet das Weihnachtsgeschäft ein und hat in den vergangenen Jahren, gerade im Onlinehandel, immer mehr an Bedeutung gewonnen, sagt Kasprowicz.

Konkurrenz unter den Onlinehändlern ist riesig

Einen Online-Händler zu finden, der am Black Friday keine Rabattaktionen anbietet, ist fast unmöglich. Dahinter steckt ein riesiger Preiskampf, auch rund um die Logistik. Nach dem Black Friday ist vor dem Black Friday sagt Kamil Kasprowicz, denn die Planungen rund um den schnellen Versand und damit zufriedenen Kunden liefen bereits für 2024. Der Standort Altenkunstadt werde in den kommenden Jahren zudem noch deutlich ausgebaut.

Der Online-Versandhändler Baur hat bereits erste Zahlen zum diesjährigen Black Friday veröffentlicht. In diesem Jahr sind Matratzen äußerst beliebt und belegen Platz 1 der Verkaufsstatistik, so ein Unternehmenssprecher. Auch Spielekonsolen und Kaffeevollautomaten seien höchst beliebt. Neben dem Preis spiele für viele Kunden auch der Service und natürlich eine schnelle und reibungslose Lieferung eine große Rolle, heißt es. Viele Onlinehändler bieten ihre Rabattaktionen mittlerweile auch in der Woche nach dem Black Friday an.