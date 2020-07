BKH: Mehr Platz für psychisch kranke Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche in Oberfranken sollen künftig besser psychologisch behandelt werden können. Dazu braucht es mehr Platz am Bezirkskrankenhaus (BKH) in Bayreuth. Am Mittwoch findet daher der Spatenstich für einen Interimsbau statt, der diesen Platz kurzfristig schaffen soll. Die Kosten liegen bei 3,1 Millionen Euro.

Übergangslösung am BKH: Platz für 24 weitere Betten

Die Übergangslösung soll in drei Monaten fertig sein und Platz für zwei Jugendtherapiestationen mit je zwölf Betten, sowie einen Schulbereich bieten. Ab Oktober sind die ersten Langzeit-Psychotherapien möglich. Die Therapie vor Ort kann dann bis zu drei Monate dauern. Wegen der stetig steigenden Nachfrage nach Plätzen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hatte der Bezirk bereits im März die Anzahl der Plätze erhöht. Derzeit stehen 60 stationäre und 14 tagesklinische Plätze zur Verfügung.

31 Millionen Euro für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Der Bezirk Oberfranken will insgesamt 31 Millionen Euro in die Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie am BKH investierten. Ein Neubau soll unweit der bereits bestehenden Tagesklinik entstehen. Entsprechende Planungen laufen. Der Bedarf an Plätzen in der Einrichtung des BKH steigt stetig. Derzeit sind über 50 junge Patienten in Behandlung.

"In Bayern hatten wir die schlechtesten Bedingungen, was die Kinder-und Jugendpsychologie betrifft. Wir mussten nachholen und ausweiten." Uwe-Jens Gerhard, Chefarzt und Leiter der Bayreuther Kinder-und Jugendpsychiatrie

Ziel: Depression wahrnehmen wie einen Blinddarmdurchbruch

Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es am Bezirkskrankenhaus in Bayreuth eine Kinder-und Jugendpsychiatrie. Behandelt werden Kinder ab dem Grundschulalter bis zum 17. Lebensjahr. Das Thema Kinder-und Jugendpsychologie ist noch immer oft ein Tabu. Es komme aber durch gezielte Aufklärungsarbeit immer mehr im Bewusstsein der Gesellschaft an, sagt Pflegedienstleiter Alexander Plaschko. "Das große Ziel ist, dass irgendwann – da sind wir zwar noch ein bisschen davon entfernt – die Depression genauso wahrgenommen wird, wie der Blinddarmdurchbruch."