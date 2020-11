BKH-Geiselnehmer bleiben weiter in der Psychiatrie

Im Prozess um eine Geiselnahme am Bezirkskrankenhaus (BKH) Straubing im Jahr 2018 hat das Landgericht Regensburg entschieden, dass beide Patienten weiterhin in der Psychiatrie bleiben müssen. Das teilte ein Gerichtssprecher dem BR mit. Das Gericht sah die Sachverhalte Nötigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung als erwiesen an, erklärte aber die 28 und 41 Jahre alten Männer aufgrund psychischer Erkrankungen für schuldunfähig. Damit entsprach es der Schlussforderung der Staatsanwaltschaft.

Flucht aus der Forensik misslang

Die beiden Straubinger BKH-Patienten hatten im Februar 2018 versucht, aus der Hochsicherheits-Forensik zu fliehen und hatten dabei mehrere Pfleger bedroht und teils auch verletzt. Ein Pfleger erlitt einen Oberschenkelhalsbruch. Die Flucht misslang am Ende.

Beide Männer psychisch krank

Der 28-Jährige sei seit mehreren Jahren wegen Totschlags in der Forensik gewesen, so der Gerichtssprecher. Eine neue Unterbringungsanordnung habe keinen Sinn gemacht, "weil es nicht mehr als Totschlag gibt" und keine Änderungen bei der Unterbringung hervorgerufen werden würden. Deshalb bleibt bei dem jüngeren Patienten die Unterbringung wegen Totschlags bestehen.

Der 41 Jahre alte Patient war seit 2015 wegen Brandstiftung untergebracht. Weil die gravierende Körperverletzung mehr wiegt als die damalige Brandstiftung, sei seine Unterbringung in der Psychiatrie erneuert worden, so der Gerichtssprecher weiter.

Unterbringungsdauer ungewiss

Wie lange die beiden Geiselnehmer in einem Bezirkskrankenhaus - voraussichtlich weiterhin im hochgesicherten BKH Straubing - verbringen werden, ist unklar und wird turnusmäßig überprüft. Gegen das Urteil kann noch Revision eingelegt werden.