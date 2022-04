"Bitte nicht röööhren!": Neue Maßnahmen gegen Verkehrslärm

Im oberfränkischen Aufseß im Landkreis Bayreuth hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag mit dem ADAC Nordbayern Maßnahmen für weniger Verkehrslärm präsentiert. Die Veranstaltung fand an einem beliebten Treffpunkt für Motorradfahrer statt, teilt das bayerische Innenministerium mit.

Weniger Verkehrslärm: "Bitte nicht röööhren"

Unter anderem stellt der ADAC Kommunen speziell entworfene Schilder und ein elektronisches Lärmdisplay für beliebte Ausflugstrecken zur Verfügung. Aufschriften wie "Leise fahren. Lärm ersparen!" oder "Bitte nicht röööhren!" sollen Fahrzeugführer zur Rücksicht animieren.

Innenminister Herrmann kündigte an, dass die bayerische Polizei laute Motorräder und Autos verstärkt kontrollieren werde. Seit vergangenem Jahr sehe der Bußgeldkatalog hierfür Bußgelder von bis zu 100 Euro vor. Auch ein Verlust der Betriebserlaubnis käme in Frage, beispielsweise bei Manipulationen an Auspuffanlagen.

"Den großen Unmut vieler Anwohner an beliebten Motorrad- und Ausflugsstrecken kann ich gut nachvollziehen" Joachim Hermann (CSU), Bayerns Innenminister

Polizei zieht Autos und Motorradfahrer aus dem Verkehr

2021 habe die Bayerische Polizei aus diesem Grund zahlreiche Auto- und Motorradfahrer aus dem Verkehr ziehen müssen. Vergangenes Jahr wurden 7.395 Verstöße wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis erfasst. Darunter fallen neben Manipulationen an der Abgasanlage auch unzulässige Veränderungen an Fahrwerk, Beleuchtung, Karosserie und Motor.

In 730 Fällen musste die bayerische Polizei im vergangenen Jahr zu hohen Lärm bei Fahrzeugen ahnden, beispielsweise aufgrund unnötig hoher Drehzahlen oder defekter Auspuffanlagen.