"Bitte nicht anfassen!" – Wanderfalken auf Burg werden flügge

Die vier jungen Wanderfalken auf dem Sinnwell-Turm der Nürnberger Burg werden in Kürze ihre ersten Flugversuche unternehmen. Wie das Projektteam "Lebensraum Burg" meldet, könne es dabei durchaus zu Bruchlandungen kommen. Diese bedeuteten aber nicht automatisch, dass die Jungvögel verletzt oder hilfsbedürftig seien. Passanten werden deshalb gebeten, möglichst Abstand von den Tieren zu halten und sie nicht anzufassen.

In aller Regel rufen die jungen Falken nur, um den Kontakt zu den Altvögeln zu halten. Die Altvögel seien auch nach dem Ausfliegen immer in der Nähe und versorgten die Jungvögel. Die jungen Wanderfalken müssen in den kommenden Wochen im Familienverband das Jagen lernen.

Nur in seltenen Ausnahmefällen: Experten informieren

In den seltensten Fällen brauchen Wildtiere die Hilfe von Menschen, schreibt das Projektteam auf seiner Homepage. Nur wenn ein Vogel offensichtlich schwerer verletzt sei oder über Stunden am selben Platz sitze, sollten der Tiergarten oder das Projektteam verständigt werden. Dann könnten die Tiere von einem Falkner großgezogen werden. Das sei allerdings sehr aufwendig, und nicht in jedem Fall gelinge eine anschließende Auswilderung.

Webcam: Blick in Falkenforst lohnt sich

Für Interessierte lohnt es sich aber in diesen Tagen besonders, das Leben der jungen Wanderfalken zu beobachten und vielleicht beim ersten Flugversuch live dabei zu sein. Das geht über die Webcam auf der Webseite Lebensraum Burg.