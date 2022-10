Bistum Würzburg: Zwei Millionen für Betroffene der Energiekrise

Von der Energiepauschale, die an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgezahlt wird, profitiert auch die Kirche. Das Bistum Würzburg erwartet zwei Millionen Euro mehr Steuereinnahmen. Diesen Betrag will das Bistum an bedürftige Menschen weitergeben, die stark von der Energiekrise betroffen sind. Das teilte das Bistum am Dienstag mit. Das Geld soll über den Fachdienst Allgemeine Sozialberatung (ASBD) des diözesanen Caritasverbands an die Bedürftigen abgegeben werden.

Caritasverband gibt Geld an Menschen in Not weiter

"Wir wollen mit diesen Kirchensteuermitteln gezielt Menschen und besonders auch Familien helfen, die angesichts der Energiekrise vor großen Problemen in den kommenden Monaten stehen", sagte Generalvikar Dr. Jürgen Vorndran. Damit setze das Bistum Würzburg eine bereits im Sommer verkündete Absicht der Kirchen um. Der Fachdienst Allgemeine Sozialberatung soll das Geld verteilen. Er fungiert als anerkannte Fachstelle der Caritas für den Armutsbereich und stehe grundsätzlich allen Menschen offen, heißt es in der Mittelung. Die Beratungsstelle leiste einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung und Integration armer und von Armut bedrohter Menschen.

Mehreinnahmen durch Energiepauschale

Im September zahlte der Bund wegen der stark gestiegenen Benzin-, Strom-, und Gaspreise den Arbeitnehmern einmalig 300 Euro. Dieses Geld muss allerdings versteuert werden. Für Kirchenmitglieder wird daher auch anteilig Kirchensteuer fällig. Die Summe von zwei Millionen Euro leitet sich aus den Schätzungen der Expertenkommission auf Bundesebene für alle Diözesen in Deutschland ab, heißt es in der Mitteilung des Bistums.

Rund 689.500 Katholiken im Bistum Würzburg

Domkapitular Clemens Bieber, Vorsitzender des Diözesan-Caritasverbands, dankte für die Entscheidung zur Weitergabe der Kirchensteuermittel als starkes Zeichen einer Kirche, die sich der Menschen annimmt, insbesondere der von Armut Betroffenen. Zum Bistum Würzburg gehören rund 689.500 Katholiken (Stand Ende 2021).