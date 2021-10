Bistum Würzburg zur Zukunft der Tagungshäuser in Unterfranken

Nun steht es fest wie es mit den Tagungshäusern in Unterfranken weitergeht: wie im vergangenen Jahr angekündigt wird es Schließungen geben. So beendet die Diözese den Betrieb der Tagungshäuser Benediktushöhe Retzbach (Landkreis Main-Spessart), Haus Sankt Michael Bad Königshofen sowie Thüringer Hütte (beide Landkreis Rhön-Grabfeld) zum Jahresende 2021. Das hat das Bistum Würzburg in einer Pressemeldung mitgeteilt. Demnach führt die Diözese Würzburg die Tagungsbetriebe im Würzburger Exerzitienhaus Himmelspforten und im Jugendhaus Sankt Kilian Miltenberg fort. Auch der Betrieb im Tagungszentrum Schmerlenbach im Landkreis Aschaffenburg wird vorerst fortgeführt. Das hat die Bistumsleitung nach einer Klausur des Allgemeinen Geistlichen Rats unter Leitung von Bischof Franz Jung entschieden.

Neuer Träger beim Tagungszentrum Schmerlenbach

Beim Tagungszentrum Schmerlenbach wird die Betriebsträgerschaft bis zur möglichen Übernahme durch einen neuen Träger fortgeführt. Kirchlichen Gruppen, die bisher das Tagungszentrum genutzt haben, werden beim künftigen Träger Nutzungsrechte eingeräumt, so das Bistum. Die Wallfahrt in Schmerlenbach mit Kirche und Friedhof bleibt erhalten und im Eigentum der Kirche. Die Diözese Würzburg will die Wallfahrt weiterhin fördern. Fortgeführt wird der Betrieb des Exerzitienhauses Himmelspforten in Würzburg. Das weitere Vorgehen wird derzeit mit einem Kooperationspartner geklärt.

Externer Investor für Räumlichkeiten in Miltenberg gesucht

Beim Jugendhaus Sankt Kilian in Miltenberg wird die Betriebsträgerschaft seitens der Diözese weitergeführt. Die Verhandlungen mit Stadt und Landkreis Miltenberg seien konstruktiv gewesen, aber eine mögliche Übernahme der Immobilie in kommunaler Trägerschaft sei für die Kommunen nicht realisierbar, teilte das Bistum mit. Jetzt sucht die Diözese einen externen Investor für die Immobilie in Miltenberg.

Drei Tagungshäuser beenden ihren Betrieb

Die Tagungshäuser Retzbach, Bad Königshofen und Thüringer Hütte beenden ihren Betrieb. Bezüglich der Übergabe der Betriebsträgerschaft bei der Thüringer Hütte sind derzeit Verhandlungen im Gange. Für die Häuser in Retzbach und Bad Königshofen konnten bislang keine neuen Träger gefunden werden. Die Gespräche und Verhandlungen mit Interessenten über einen Erwerb für die weitere Nutzung der jeweiligen Immobilie werden fortgeführt. Wenn es nicht gelinge, die Trägerschaft der Häuser abzugeben, seien Hausschließungen unvermeidbar.

In Bad Königshofen ist dabei der Raumbedarf der Stadtpfarrei im Blick. Die Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in weiten Teilen geklärt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass neue Träger diese übernehmen. Eine Arbeitsgruppe unter Federführung der Hauptabteilungen Seelsorge sowie Bildung und Kultur entwickelt aktuell ein Bezuschussungssystem für diözesane Gruppen. Dieses ermögliche mit möglichst wenig Verwaltungsaufwand eine Förderung von Jugend-, Familien- und Erwachsenenbildung an neuen Orten, biete den verbleibenden Tagungshäusern eine realistische Perspektive und beachte insgesamt die begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Diözese.