Bistum Würzburg verzeichnet Defizit von 17,8 Millionen Euro

Das Bistum Würzburg hat den Jahresabschluss für 2017 veröffentlicht. Die Diözese meldet darin einen Fehlbetrag in Höhe von 17,8 Millionen Euro. Einnahmen in Höhe von 209,8 Millionen Euro standen Ausgaben in Höhe von 227,6 Millionen Euro gegenüber.