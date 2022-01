Bistum Würzburg: Missbrauch, Finanzen und einige Baustellen mehr

Wie sich am Freitag auf der Pressekonferenz des Bistums in Würzburg zum Jahresauftakt zeigte, werden die Missbrauchs-Thematik und die finanzielle Lage die Diözese Würzburg weiterhin beschäftigen. So wurden demnach im Bistum Würzburg seit Jahresbeginn 2021 insgesamt 32 Anträge von Missbrauchs-Betroffenen gestellt.

Laut Bischof Franz Jung waren 15 der Anträge neu gestellt, die übrigen 17 sind erneute Anträge. Von diesen 32 Anträgen sind mittlerweile 17 bearbeitet. Insgesamt hat das Bistum bisher 367.500 Euro an Betroffene bezahlt. Ein Teil dieser Gesamtsumme war laut Bischof in früheren Verfahren schon ausgezahlt worden. So hat das Bistum Würzburg im vergangenen Jahr 243.000 Euro an Betroffene gezahlt. "Ich kann die Betroffenheit und den Ärger verstehen und ich sage: Wir müssen uns dieser schuldhaften Geschichte stellen und das aufarbeiten", so der Bischof im BR-Interview.

Jung verwies darauf, dass das Bistum eine unabhängige Aufarbeitungskommission ins Leben gerufen habe, die in diesem Jahr ihre inhaltliche Arbeit aufnehmen soll. Außerdem gebe es einen Betroffenenbeirat, mit dem der Bischof in regelmäßigem Austausch stehe. Dazu gebe es ein wissenschaftliches Projekt an der Universität Würzburg, in dem das Missbrauchsgeschehen im Bistum Würzburg dokumentiert werden soll.

Homosexuelle Mitarbeiter haben nichts zu befürchten

Mit Blick auf das unter dem Stichwort "Out in Church" kürzlich erfolgte Outing von zahlreichen kirchlichen Angestellten hieß es heute erneut von Generalvikar Jürgen Vorndran: "Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bistums Würzburg, die in einer homosexuellen Partnerschaft leben, werden keinerlei Maßnahmen getroffen".

Das Thema Homosexualität sei auch im "Synodalen Weg", einem Gesprächsformat innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland, gesetzt. "In diesem Zusammenhang werden wir uns dafür einsetzen, dass das Dienstrecht entsprechend geändert wird", so Vorndran im BR-Gespräch. Dass diese Änderung passiert, hält Vorndran für "höchst wahrscheinlich".