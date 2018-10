Bistum Würzburg: Michael Wolf ist neuer Diözesanratsvorsitzender

Der neue Diözesanratsvorsitzende kündigte an, dass er sich in seinem Amt offen äußern werde:

"Ich kann an gewissen Dingen nicht einfach vorbeigehen, sondern bin gefordert, meine Meinung dazu zu sagen. Natürlich besteht dann immer die Gefahr, und so wird es auch sein, dass wir dem einen oder anderen mit einer Aussage auf die Füße treten. Damit müssen wir leben. Ich denke da auch immer in Richtung Zivilcourage. Dinge, die nicht richtig sind, müssen wir benennen." Michael Wolf, Vorsitzender des Diözesanrats im Bistum Würzburg

Herausforderung: Pfarreien müssen neu geordnet werden

Als eine der wichtigsten Anforderungen bezeichnete Wolf die Umorganisation der Pfarreienlandschaft im Bistum Würzburg. Es gelte zu analysieren, was aus den Modellprojekten geworden ist, so der neue Diözesanratsvorsitzende in einem Gespräch mit dem bischöflichen Pressedienst. "Bislang gibt es da relativ wenig an Rückkopplung. Bevor die Neugestaltung im kommenden Jahr wieder losgeht, sollten wir da einen guten Überblick haben", sagte Wolf.

Konsequenzen aus Missbrauchsfällen ziehen

Zum Thema Missbrauch meinte Wolf, es gehe "an das Eingemachte in der Kirche". Es stelle sich die Frage, wie man strukturell mit dem Thema umgehe, was es für die Organisation Kirche bedeute. Wolf wörtlich: "Wir können nicht einfach so darüber hinweggehen und sagen: Es ist schlimm, was da passiert ist, aber wir ändern nichts wirklich Tragendes."

Büttner feierlich verabschiedet

Vor der Neuwahl war der scheidende Vorsitzende Karl-Peter Büttner aus Würzburg verabschiedet worden. Der 71-jährige Büttner stand zwölf Jahre lang an der Spitze des höchstens Laiengremiums der Diözese stand und zu einer Wiederwahl nicht mehr antrat. Herbert Becker, dienstältestes Mitglied des Diözesanrats, dankte Bütter für seine zwölfjährige Arbeit an der Spitze des Gremiums. Büttner sei für den Diözesanrat und das Bistum Würzburg der rechte Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Als Vorsitzender habe er einen kollegialen Führungsstil geprägt.