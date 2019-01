Bistum Würzburg kündigt harten Sparkurs an

Wegen sinkender Kirchensteuer-Einnahmen könne man sich die Ausgaben vergangener Jahre nicht länger leisten, betonte Thomas Keßler bei dem Neujahrstreffen. Schwerpunkte der Diözese würden hinterfragt oder so nicht mehr angegangen. Tiefgreifende Umstellungen bringe laut Keßler auch die Umsatzsteuerreform mit sich. Ab 2021 müssten auch Kirchenstiftungen für viele ihrer Aktivitäten Umsatzsteuer abführen.

"Wir müssen in der Lage sein, alle entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen lückenlos einzuhalten, um Haftungsrisiken und sogar Strafen zu vermeiden." Generalvikar Thomas Keßler

Probleme im Bistum türmen sich auf

Auch die Vorsitzende der Mitarbeitervertretung (MAV), Dorothea Weitz, erklärte, dass sich finanziell, organisatorisch und menschlich Probleme im Bistum auftürmen würden. Die MAV werde alles dafür tun, dass die notwendigen Veränderungen "transparent und nachvollziehbar gestaltet werden".

Finanzdirektor gesucht

Außerdem wurde bei dem Treffen angekündigt, dass ein neuer bischöflicher Finanzdirektor gesucht werde. Die Ausschreibung werde derzeit vorbereitet, so Keßler. Der bisherige Finanzdirektor war Ende Juli nach Erhalt eines Strafbefehls nach acht Jahren von seinem Amt zurückgetreten. Der Grund: Es wurden für in der Seelsorge eingesetzte Promotionsstudenten Sozialbeiträge in Höhe von gut 100.000 Euro nicht abgeführt. Der Ex-Finanzdirektor akzeptierte den Strafbefehl und gilt damit nun als vorbestraft.