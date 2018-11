Bistum Würzburg kündigt finanzielle Einschnitte an

Einen Jahresfehlbetrag im unteren zweistelligen Millionenbereich weist die Bilanz der Diözese Würzburg für das Jahr 2017 aus. So steht es in einem Brief des Generalvikars an alle Hauptamtlichen in dem fränkischen Bistum. Und auch im laufenden Jahr sehe es nicht besser aus. Grund dafür sind offenbar höhere Ausgaben als geplant, etwa im Baubereich oder beim Personal.

Kirchensteuer-Einnahmen sinken

Dazu kommt: Die katholische Kirche rechnet in Würzburg in den kommenden Jahren mit einem Rückgang der Einnahmen aus der Kirchensteuer. Deshalb kommt es nun zu teils harten Einschnitten. So sollen freiwerdende Stellen nur noch begrenzt nachbesetzt werden. Ausgenommen davon ist das pastorale Personal, also Gemeinde- und Pastoralreferenten.

Massive Kürzungen bei kirchlichen Bauvorhaben

Massive Kürzungen sind bei Bauvorhaben der Kirche geplant. Ein Bau-Moratorium für das kommende Jahr soll dafür sorgen, dass nur noch absolut notwendige Projekte finanziert werden. Dies gilt für alle kirchlichen Gebäude, also auch Kirchen in der Diözese. Genaue Zahlen zur finanziellen Lage sollen im Frühjahr vorgelegt werden, kündigte Bischof Franz Jung an.