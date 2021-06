Bistum Würzburg: Kommission startet Aufarbeitung von Missbrauch

Wie Diözese Würzburg am Donnerstag mitteilte, habe die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch im Bistum Würzburg ihre Arbeit aufgenommen. Der siebenköpfige Kommission gehören unter anderem ein Richter, ein Kinderpsychiater und zwei Betroffene an. Zur Vorsitzenden wählten die Mitglieder die Würzburger Rechtswissenschaftlerin Anja Amend-Traut. Die 55-Jährige ist Inhaberin des Lehrstuhls für Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Bürgerliches Recht an der Universität Würzburg.

Kommission soll Missbrauch im Bistum weiter untersuchen

Die Kommission soll Strukturen ausfindig machen, die sexuellen Missbrauch ermöglicht, erleichtert oder dessen Aufdeckung erschwert haben. Zu ihren Aufgaben gehört auch, sich einen Überblick über die Zahl der Fälle im Bistum Würzburg zu verschaffen.

Die Deutsche Bischofskonferenz hatte vergangenes Jahr entschieden, eine unabhängige Aufarbeitung durch Kommissionen zu gewährleisten. Alle 27 Bistümer wurden aufgefordert, möglichst schnell solche Kommissionen einzusetzen.