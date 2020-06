Bistum Würzburg feiert Fronleichnam auf dem Residenzplatz

Die Corona-Pandemie schränkt Gottesdienste und kirchliche Veranstaltung noch immer stark ein. Nun an Fronleichnam findet in Würzburg ein Festgottesdienst auf dem Residenzplatz statt. Gesundheitsamt und Stadt haben dafür eine Sondergenehmigung erteilt. Aufgrund der Corona-Auflagen der Staatsregierung ist die Zahl der Gottesdienstbesucher auf 350 begrenzt. Wie das Bistum Würzburg mitteilt, sind die verfügbaren Plätze inzwischen alle vergeben.

Übertragung über Website und Facebook

"Fronleichnam drängt nach draußen. Ich bin sehr glücklich, dass uns die Stadt Würzburg, das Gesundheitsamt sowie die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung diese Feier am Residenzplatz ermöglichen", sagt Dompfarrer Jürgen Vorndran. Die Feier soll bei jedem Wetter stattfinden. Im Internet wird die Feier auf der Bistumshomepage sowie der Facebook-Seite des Bistums gestreamt. Außerdem teilt das Bistum mit, dass Bischof Franz Jung die Messe nicht zelebrieren wird. Er muss sich "einem chirurgischem Eingriff unterziehen". Ihn vertritt Weihbischof Ulrich Boom.

Prozessionen an Fronleichnam entfallen

Die gewohnten Fronleichnamsprozessionen finden im Bistum Würzburg aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Auch in Aschaffenburg und Schweinfurt wollen die Gläubigen allerdings zentrale Gottesdienste feiern. In Aschaffenburg findet um 10 Uhr eine Heilige Messe auf dem Theaterplatzplatz statt. Für diesen Gottesdienst ist keine Anmeldung erforderlich. In Schweinfurt wird um 9.30 Uhr in vier Kirchen gleichzeitig Gottesdienst gefeiert: in der Pfarrkirche Heilig Geist sowie in den Filialkirchen Christkönig, Maria Hilf und Sankt Peter und Paul. Auch für diese Gottesdienste gelten die vorgeschriebenen Abstands- und Hygienemaßnahmen. Eine Anmeldung ist dort nicht erforderlich.