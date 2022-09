Bistum Würzburg empfiehlt: Decken statt Heizung in Kirchen

"Verantwortungsbewusstes Temperieren von Kirchen" – dafür gibt es jetzt Handlungsempfehlungen vom Bistum Würzburg. Demnach sollen Kirchengemeinden die Heizungen im Winter in den Kirchen ganz aus lassen oder auf einer konstant geringen Temperatur halten. Überall dort, wo eine Grundtemperierung erforderlich sei, rät das Bistum diese auf maximal fünf Grad zu begrenzen. Ein Großteil der deutschen Bistümer trage diese Empfehlungen mit.

Kirche reagiert auf steigende Energiekosten

Mit den Handlungsempfehlungen reagiert das Bistum auf die Energiepreise, die seit Beginn des Ukraine-Kriegs deutlich angestiegen sind. "Da viele Kirchen sensible Kunstgegenstände und Orgeln enthalten, gilt es dabei ein paar Aspekte zu beachten", schreibt Generalvikar Jürgen Vorndran an die Verantwortlichen in den Kirchengemeinden. Er rät den Kirchengemeinden, für jedes Gebäude eine passende Lösung zu suchen – in Absprache mit den betreuenden Heizungs- und Orgelfirmen. Um sicher zu gehen, dass Raum, Ausstattung und Orgel keinen Schaden nehmen, sei zu beachten, dass die Luftfeuchte in der Kirche unter 70 Prozent liegt.

Zum Artikel: "Würzburg verzichtet auf Beleuchtung von Wahrzeichen"

Decken und Kissen während Gottesdiensten

Während Gottesdiensten oder anderen Feiern in der Kirche, rät das Bistum dazu, Decken oder Kissen für die Gläubigen auszulegen. Denkbar seien auch alternative Standorte oder die Konzentration auf wenige Kirchen.

Eine Reduzierung der Temperatur biete die Chance, Energie und Kosten zu sparen und damit zum Wohl der Gesellschaft, der Umwelt und der finanziellen Handlungsfähigkeit beizutragen, heißt es in den Handlungsempfehlungen vom Bistum.