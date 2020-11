Bistum Würzburg: Caritas-Vertreter gegen Millionen-Sparmaßnahmen

Bei der Caritas im Bistum Würzburg ist von geplanten Kürzungen in Millionenhöhe die Rede. Vorstand und Caritasrat wurden nun aufgefordert, erneut mit Bischof Franz Jung, der Finanzkammer sowie dem Diözesansteuerausschuss über die geplante Kürzungen bei dem katholischen Wohlfahrtsverband zu sprechen. Am Wochenende verabschiedete die Caritas-Vertreterversammlung mit großer Mehrheit eine entsprechende Resolution, wie die Caritas auf ihrer Internetseite mitteilt.

Wohlfahrtsverband soll mit 3,5 Millionen Euro weniger planen

Man habe für das kommende Jahr beim Bistum Würzburg 21 Millionen Euro beantragt, sagte laut Mitteilung der Leiter der Abteilung Personal und Finanzen, Manfred Steigerwald. "Darin waren bereits Einsparungen unsererseits eingeplant sowie die Tarifsteigerungen. Aber das Signal ist, dass wir letztlich mindestens 3,5 Millionen Euro weniger für den nächsten Haushalt erhalten werden." Dies könne der Diözesanverband nicht alleine tragen, weshalb es massive Veränderungen im gesamten Verband geben werde, "letztlich zu Lasten der Beratung und Unterstützung der angeschlossenen Träger und damit der Qualität der Caritasarbeit im Bistum insgesamt", so Steigerwald. Zusätzlich müssten aber auch die angeschlossenen Verbände Einsparungen von jeweils 20 Prozent vornehmen.

Finanzengpässe 2020 konnten durch Umfinanzierung behoben werden

Bereits im laufenden Jahr habe der Wohlfahrtsverband zehn Millionen Euro weniger erhalten als eigentlich im Haushalt des Bistums veranschlagt gewesen seien, so der Finanz-Verantwortliche weiter. Diese Lücke habe man nur durch einen Griff in die zweckgebundenen Rücklagen schließen können. Dies sei rechtlich zwar möglich, aber ökonomisch unklug, da mit dem Geld ursprünglich langfristige Kredite bedient und anstehende Sanierungen finanziert werden sollten. Die Rücklagen seien kein Geschenk, "sondern wurden hart erarbeitet", so Steigerwald.

Caritas-Vertreter üben Kritik an Bischöflicher Finanzkammer

Der Würzburger Diözesancaritasverband fordert nun mehr Transparenz von der Bischöflichen Finanzkammer. Dem Wohlfahrtsverband zufolge hätten mehrere Mitglieder der Verbandsversammlung das Agieren der Finanzkammer als nicht hinnehmbar bezeichnet. Rechnerisch handele es sich um Kürzungen von 50 Prozent der Haushaltsmittel. Der Diözesan-Caritasvorsitzende Clemens Bieber sagte, wer jetzt fordere, die Caritas möge erneut 20 Prozent einsparen, schwäche nachhaltig den sozialen Arm der Kirche. Die frühere Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die Ehrenvorsitzende der Caritas ist, forderte, dass die Kirche einen Rettungsschirm für die Caritas bereithalte, statt über die Maßen zu kürzen.