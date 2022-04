Bistum Würzburg beendet Zusammenarbeit mit Pro Familia

Als der Würzburger Bischof Franz Jung zur Frühjahrsvollversammlung des Diözesanrats trat, hatte er einige wichtige Themen auf seinem Zettel. Unter anderem forderte er eine staatliche "Wahrheitskommission", um Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche aufzuarbeiten. Da wirkte es fast beiläufig, dass Bischof Jung außerdem ankündigte, bei der Beratung bei sexuellem Missbrauch durch Kleriker oder andere Beschäftigte der katholischen Kirche zukünftig mit Pro Familia zusammenzuarbeiten. Ziel sei es, für Betroffene und deren Angehörige eine erste Anlaufstelle außerhalb kirchlicher Strukturen anzubieten.

Bistum Würzburg beendet Kooperation mit Pro Familia wieder

Jetzt die überraschende Wende: Knapp vier Wochen später teilt das Bistum Würzburg mit, die Zusammenarbeit "baldmöglichst" wieder beenden zu wollen. Damit folge Bischof Jung einem entsprechenden Votum des Betroffenenbeirats. Dieser hatte jüngst auf Anschuldigungen gegen den Verband Pro Familia hingewiesen. Demnach soll dieser in den 1980er-Jahren im hauseigenen Magazin Beiträge veröffentlicht haben, die Pädophilie verharmlosen würden.

Neue Beratungseinrichtung für Missbrauchsopfer gesucht

"Wir sind an einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Betroffenenbeirat interessiert, weshalb wir ein Votum des Beirates sehr ernst nehmen", wird Jung in der Stellungnahme des Bistums zitiert. Das Bistum werde deshalb in Absprache mit dem Betroffenenbeirat eine andere Einrichtung für die Kooperation suchen. Laut Informationen von BR24 besteht allerdings bereits ein Vertrag zwischen dem Bistum Würzburg und Pro Familia, über eine Finanzierung von rund zehn Beratungsstunden – bezahlt durch den Bischöflichen Stuhl.

Pro Familia reagiert auf Kritik

In einem Gespräch mit BR24 unmittelbar vor der Aufkündigung der Zusammenarbeit hatte Pro Familia irritiert auf die Kritik gegen den Verband reagiert. Dabei gehe es nicht nur um das Thema sexuelle Gewalt und dass Pro Familia vor 40 Jahren angeblich Pädophilie verharmlost habe – sondern um einen innerkirchlichen Kampf, sagte Erich Bodenbender, Mitbegründer von Pro Familia Würzburg. Pro Familia arbeite seit 30 Jahren anerkannt im Fachgebiet sexuelle Gewalt.

Organisation als fester Teil von Beratung im Raum Würzburg

"Die Pro Familia-Fachberatungsstelle Würzburg engagiere sich über Jahrzehnte für den Kinderschutz im Raum Würzburg in Form von Prävention, Beratung, Therapie und Öffentlichkeitsarbeit und ist fester etablierter Bestandteil der Beratungslandschaft in Stadt und Landkreis Würzburg", sagte Hans-Peter Breuner, Leiter der Pro Familia-Fachberatungsstelle bei sexueller Misshandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Würzburg.

Diese sei regional mit anderen Beratungsstellen und Institutionen aus Stadt und Landkreis Würzburg in der "Berufsgruppe gegen sexuelle Gewalt" eng vernetzt und genieße ein hohes Renommee. "Da stellt niemand unsere Haltung und Fachlichkeit in Frage", so Erich Bodenbender.