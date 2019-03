Bistum Würzburg: Aschermittwoch der Künstler

Vor rund 200 Künstlern und Künstlerinnen aus der Region hat Bischof Franz Jung das Osterlamm in den Mittelpunkt seiner Predigt gestellt, auch als Symbol für unschuldige Opfer. Es gelte genau hinzuhören, wo Menschen zu Opfern werden, die sich kein Gehör verschaffen können. Dieser Aufruf richte sich auch an die eigene Kirche. In diesen Tagen, in denen es um die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs gehe, sei es auch ein Anruf an die Kirche, den Blick zu haben für die, die keine Stimme haben und die sich kein Gehör zu verschaffen verstehen, betonte Bischof Jung.

Bischof ruft zur Besinnung auf

Die Tage der Fastenzeit bezeichnete Jung als Angebot zur Besinnung, sich mit Gott versöhnen zu lassen um in Frieden zu leben. Zum Zeichen von Vergänglichkeit und Versöhnung zeichnete er dann den Künstlern, die vor ihn traten, mit Asche ein Kreuz auf die Stirn. Im Anschluss an die kirchliche Zeremonie bot ein Fastenessen im benachbarten Burkardushaus die Möglichkeit zur Begegnung von Kunst und Kirche.