Bistum Würzburg: Ab Christi Himmelfahrt wieder Eucharistiefeiern

Im Bistum Würzburg dürfen ab Christi Himmelfahrt, also ab dem kommenden Donnerstag (21.05.20), wieder Eucharistiefeiern stattfinden – aber nur unter strengen Sicherheitsmaßnahmen. Die Gläubigen erhalten die Hostien direkt in die Hand, dabei hält der Priester so viel Abstand wie möglich. "Zum Beispiel indem der Spender die Kommunion vielleicht mit Schutzhandschuhen austeilt – in der Weise, dass er den Leib Christi mit größtmöglichem Abstand in die ausgestreckte Hand des/der Kommunikanten/in legen kann", schreibt Bischof Franz Jung. Bevor der Pfarrer die Hostien an die Gläubigen verteilt, desinfiziert er sich außerdem die Hände und legt eine Gesichtsmaske an.

Alles soll so hygienisch wie möglich ablaufen

Die Gläubigen sollten auch ihre Hände vorher desinfizieren. Die Spendeformel "Der Leib Christi" wird vom Priester zu Beginn der Kommunionsspendung einmal laut ausgesprochen. Alle antworten mit "Amen". Kelchkommunion ist für die Gläubigen in Zeiten des Coronavirus nicht möglich. Lediglich der Pfarrer darf Wein aus einem Kelch trinken. Die Gefäße für die Hostien werden vor dem Gottesdienst mit Handschuhen und Mund-Nase-Bedeckung befüllt und dann abgedeckt. Der Friedensgruß und Umarmungen fallen in den Gottesdiensten aus. "Ich bitte darum, diese Öffnung behutsam vorzunehmen und die Anordnungen für die Feier der Eucharistie sorgfältig zu beachten. Da es an keinem Ort zu Verstößen gegen die geltenden Bestimmungen kam, bin ich zuversichtlich, dass wir auch den nächsten Schritt verantwortungsvoll gehen können", so der Bischof.

Taufen können wieder stattfinden

Auch Taufen von Kindern sind ab Christi Himmelfahrt wieder möglich, allerdings nur einzeln und im engen Familienkreis. Wenn rund um den Taufstein nicht genügend Platz ist, findet die Taufe vor dem Altar statt. Das Kreuzzeichen auf der Stirn des Täuflings führen nur die Eltern aus, nicht der Pfarrer. Die Taufe selbst erfolgt nur durch Übergießen, nicht durch Untertauchen. Erwachsene können sich aktuell nicht taufen lassen. Andere Gottesdienstformen wie zum Beispiel eucharistische Anbetung, Andachten, Tagzeitenliturgien und Wort-Gottes-Feiern sind ebenfalls wieder möglich.

Nach sieben Wochen Pause aufgrund des Coronavirus gibt es seit dem 4. Mai überhaupt wieder öffentliche Gottesdienste im Bistum Würzburg. Bischof Franz Jung hat die Kommunionspendung aber unterbunden. Viele Gläubige und Gemeinden hatten das kritisiert.

