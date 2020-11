Bistum Regensburg sieht gemischten Religionsunterricht kritisch

Die Möglichkeit, während der Corona-Pandemie an Bayerns Schulen Religion konfessionell gemischt zu unterrichten, sieht das Bistum Regensburg sehr kritisch. Der Pressesprecher des Bistums, Clemens Neck, sagte dem BR , man empfinde die Debatte um den gemischten Religionsunterricht als Corona-Instrumentalisierung und bedenklich.

Religionsfreiheit als Grundrecht

Religionsfreiheit sei ein Grundrecht, das man nicht mal eben aufgeben könne, mahnt der Sprecher des Bistums Regensburg, Clemens Neck, auf BR-Anfrage. "Konfession heißt Bekenntnis und es gibt unterschiedliche Bekenntnisse", betont Neck. Wenn man die Konfessionen im Unterricht zusammen mische, gingen Alleinstellungsmerkmal und Traditionen verloren. Als Beispiel nennt Neck hier die Tradition der Heiligen im römisch-katholischen Glauben. "Bei einem konfessionsübergreifenden Religionsunterricht müsse man eine Soße anrichten, die doch in der Sache sehr unterschiedlich ist."

Corona werde instrumentalisiert

Aus Sicht des Bistums Regensburg wird Corona instrumentalisiert. Gelehrt werden solle nach Ansicht des Bistums dennoch die eigene Glaubensrichtung. Gerade zur Corona-Zeit sei es essentiell dass die Menschen Verbindung zu ihrem Glauben schaffen.

Das Bistum Regensburg möchte dennoch die Regierung in der Corona-Pandemie so gut wie möglich unterstützen und appelliert daran, genau zu überlegen in welchen Bereichen man jetzt flexibel sein müsse, so Neck weiter. Die Schüler würden sich auch in den Gängen oder in der Mittagsbetreuung klassenübergreifend über den Weg laufen, nicht nur im Religionsunterricht.