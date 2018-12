Bistum Regensburg legt Finanzen offen

Das Bistum Regensburg will heute umfassend über die Finanzsituation der Diözese berichten. Um 10 Uhr werden nicht nur die Bilanzen des Bistums an sich vorgestellt, sondern zum ersten Mal auch die Bilanzen aller weiteren Rechtsträger auf Diözesanebene.

20 Bilanzen werden veröffentlicht

Unter anderem werden diesmal auch die Bilanzen der Stiftung Regensburger Domspatzen, des Domkapitels und des Caritasverbands für die Diözese Regensburg vorgestellt. Und: Neben den insgesamt 20 Bilanzen soll auch offengelegt werden, wie die Kirche ihr Vermögen anlegt, sagt Bistums-Sprecher Clemens Neck.

Ziel der Vorstellung sei es, dass sich jeder Interessierte über die Finanzen des Bistums informieren könne, so Neck. Die Zahlen werden deshalb auch wieder auf der Internetseite www.zahlengesichter.de veröffentlicht. Hier zeigt das Bistum auch an Beispielen, wie das Geld in den einzelnen Bereichen der Diözese ausgegeben wird.