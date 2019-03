Bistum Regensburg beurlaubt Priester nach Anzeige

Das Bistum Regensburg hat den bisherigen Pfarradministrator von Pfakofen (Lkr. Regensburg) beurlaubt. Grund ist eine "Grenzverletzung", der der Mann beschuldigt wird, wie Bistumssprecher Clemens Neck dem Bayerischen Rundfunk bestätigte.

Kriminalpolizei ermittelt

Das "Straubinger Tagblatt" berichtet in seiner Online-Ausgabe, dass der Priester unbestätigten Informationen zufolge eine Ministrantin unsittlich berührt haben soll. Laut Neck nahmen "die Eltern der mutmaßlich geschädigten Person" Kontakt mit der Missbrauchsbeauftragten des Bistums auf. Diese habe empfohlen, den Fall anzuzeigen, weshalb nun die Kriminalpolizei ermittele und klären soll, inwiefern die Beschuldigung berechtigt ist.

Beschuldigter nicht mehr in der Pfarrei

Der Priester sei während der Ermittlungen entsprechend der im Bistum geltenden Leitlinien derzeit beurlaubt und nicht in der Pfarrei, so Neck. Seine seelsorgerischen Aufgaben soll zwischenzeitlich ein Pfarrvikar aus Nittenau übernehmen, der ab 18. August auch im Pfarrhaus wohnen wird. Das Amt des Pfarradministrators übernehme Dekan Anton Schober. Neck betonte in einer Stellungnahme allerdings auch, dass der befristete Dienst des beurlaubten Pfarradministrators am 31. August geendet wäre. Das habe das Ordinariat schon vor der Beschuldigung entschieden.