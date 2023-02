Bistum Regensburg bedauert Betrug von Missbrauchs-Opfer

Das Bistum Regensburg hat auf die Betrugsanklage gegen einen Mann reagiert, der ein Opfer sexuellen Missbrauchs im Bistum um seine Entschädigung gebracht haben soll. Das Bistum bedauert, dass dem Betroffenen neben seinem persönlichen Leid auch noch ein finanzieller Schaden entstanden sei, so Sprecher Stefan Groß. Das Bistum habe aber keinen Fehler gemacht.

Opfer sexuellen Missbrauchs um Entschädigung betrogen

Am Mittwoch (15.02.) hatte die Staatsanwaltschaft in Berlin bekannt gegeben, dass sie Anklage gegen einen Mann erhoben hat. Er soll ein Opfer sexuellen Missbrauchs im Bistum Regensburg um die Anerkennungszahlung betrogen haben.

Im Dezember 2020 soll der 62-Jährige seinem zwei Jahre älteren Bekannten beim Ausfüllen des mehrseitigen Entschädigungsantrags geholfen haben. Dabei soll er seine eigene Kontonummer angegeben haben.

Täter soll sich 35.000 Euro erschlichen haben

Bei einem zweiten Antrag soll er den Geschädigten überhaupt nicht mehr einbezogen und dessen Unterschrift gefälscht haben, wodurch die Entschädigung in Höhe von 35.000 Euro auf sein eigenes Konto geleitet wurde. Die wegen des Wohnorts der Beteiligten zuständige Staatsanwaltschaft Berlin hat deshalb Anklage wegen Betrugs und Urkundenfälschung erhoben.

Es komme öfter vor, dass Betroffene die Entschädigung nicht auf ihr eigenes Konto bekommen möchten, teilte Bistumssprecher Groß dem BR mit. Im konkreten Fall sei die Entschädigung von der unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen in Köln überwiesen worden. Diese verlange in ihren Formularen, wenn kein eigenes Konto angegeben ist, Name und Anschrift des Kontoinhabers.

"Dem falschen Menschen vertraut"

Bei Fällen körperlicher Misshandlungen ist dagegen das Bistum auch selbst zuständig. Als Reaktion auf den Betrug erwägt es nun, künftig eine notariell beglaubigte Erklärung des Betroffenen zu verlangen. Laut der Berliner Staatsanwaltschaft sei der Fall aufgeflogen, weil das Bistum den Betroffenen nochmals direkt kontaktiert hatte. Erst dadurch erfuhr er, dass sein Anspruch auf Entschädigung anerkannt und das Geld bereits überwiesen wurde.

Wie das Bistum mitteilt, habe sich der Betroffene im gesamten Verfahren nur schriftlich über seinen Bekannten geäußert. "Wir sind traurig darüber, dass Menschen andere in ihrer schweren Not noch zusätzlich schädigen", so Bistumssprecher Groß. Der Betroffene habe leider dem falschen Menschen vertraut.