Bistum Regensburg: 84 Millionen Euro Jahresüberschuss

Zum ersten Mal hat das Bistum Regensburg umfassende Zahlen zu seinen Finanzen vorgelegt. Die Offenlegung der Zahlen ist eine Folge einer Transparenzoffensive, die die Deutsche Bischofskonferenz vor einigen Jahren beschloss.

Zum Geschäftsjahr 2017 liegen nun auch für Bistum, Domkapitel, Emeritenanstalt, Domspatzen, Domkustodei und Diözesan-Caritasverband uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG vor. Für andere Institutionen wie Bischöflicher Stuhl, Schulstiftung, Katholische Hochschule für Kirchenmusik und Katholische Jugendfürsorge (KJF) wurden zum zweiten Mal aktuelle Zahlenwerke präsentiert.

20 Rechtsträger: Eigenkapital bei 1,7 Milliarden Euro

Erfasst sind nun insgesamt 20 Rechtsträger. Das gesamte Eigenkapital aller Organisationseinheiten beläuft sich demnach auf fast 1,7 Milliarden Euro. Davon entfallen fast 900 Millionen Euro auf das Bistum als Körperschaft selbst, gefolgt von der KJF (317 Millionen Euro), der Schulstiftung (191 Millionen Euro) und dem Bischöflichen Stuhl (120 Millionen Euro).

Fast die Hälfte des bilanzierten Eigenkapitals besteht aus zweckgebundenen Rücklagen. Rund 745 Millionen Euro hat das Bistum angelegt, um künftig auch bei geringeren Kirchensteuereinnahmen unter anderem die Pensionen von Priestern und anderen Mitarbeitern sowie die Instandhaltung von Gebäuden schultern zu können. Ohne Rücklagen beträgt das Nettovermögen aller erfassten Organisationseinheiten zusammen eine knappe dreiviertel Milliarde Euro.

Bistum: Jahresüberschuss von 84 Millionen Euro mit Kirchensteuern

Die Diözese hat 2017 mit einem positiven Ergebnis von fast 84 Millionen Euro abgeschlossen. Der Gewinn soll vor allem den Pfarreien zugutekommen. Der erzielte Jahresüberschuss "liegt deutlich über unseren Erwartungen", sagte Finanzdirektor Alois Sattler. Das liege zum einen an der Tatsache, dass im Jahreslauf nicht alle im Haushaltsplan angesetzten Mittel abgerufen worden seien.

Das positive Ergebnis resultiere aber vor allem aus einem Plus bei der Kirchensteuer: Die Diözese an sich hat im vergangenen Jahr 387 Millionen Euro eingenommen. Davon entfallen rund 320 Millionen Euro auf die Kirchensteuer. Die rund 1,2 Millionen Katholiken im Bistum tragen damit mehr als 80 Prozent der Einnahmen der Diözese. Der Überschuss wurde zur Risikovorsorge vollständig zurückgelegt. Sattler bezeichnete die wirtschaftliche Lage des Bistums als "solide".

Das Bistum Regensburg spekuliert nach seinen Angaben nicht auf kurzfristige Gewinne, weder mit Hedgefonds noch mit Rohstoffen oder Private Equity-Produkten. Festverzinsliche Anlagen dürfen nur bei deutschen Emittenten in Euro getätigt werden, Industrieanleihen sind verboten.

Weitere Zahlen aus dem Bistum

Auch die Zahlen der anderen kirchlichen Organisationen enthalten interessante Aspekte. So gibt beispielsweise der Caritas Verband im Bistum rund 176 Millionen Euro aus - unter anderem für Kindergärten, Kitas, das Caritas Krankenhaus Sankt Josef in Regensburg und andere caritative Zwecke. Die Domspatzen Stiftung erhielt 2017 neben den Zinserträgen aus rund 10 Millionen Euro Stiftungsvermögen etwa 7,9 Millionen Euro Zuschüsse der Diözese, ein Großteil davon für Sanierungsarbeiten. Die Brauerei Bischofshof, die zum Bischöflichen Stuhl gehört, will laut dem Rechenschaftsbericht nach einem Rückgang 2017 in diesem Jahr mehr als 200.000 Hektoliter Bier absetzen. Damit soll ein Gewinn von 260.000 Euro erwirtschaftet werden.