Bistum Eichstätt: Kleiner Lichtblick im Finanzskandal

Einen zumindest kleinen Erfolg in der Aufarbeitung des Finanzskandals vom vergangenen Jahr konnte das Bistum Eichstätt bei der Vorstellung seines Jahresberichts für 2018 verkünden. 1,3 Millionen US-Dollar seien Mitte Juni zurück überwiesen worden, berichtet der Finanzdirektor des Bistums, Florian Bohn. Zum ersten Mal seit zwölf Monaten hat die Diözese ein fälliges Darlehen aus den USA zurückgezahlt bekommen.

Schaden in zweistelliger Millionenhöhe

Das sei ein gutes Signal, so Bohn, "aber seriöserweise müssen wir leider davon ausgehen, dass wir einen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe erleiden werden. Wenngleich wir natürlich alles tun, den zu vermeiden oder so gering wie möglich zu halten."

Der Finanzskandal im Bistum Eichstätt hat vor einem Jahr die katholische Kirche in ganz Deutschland erschüttert. Die Summe der umstrittenen Kredite für Immobilienprojekte in den USA beläuft sich auf etwa 60 Millionen US-Dollar, der Großteil davon ist inzwischen fällig. Insgesamt wurden laut Bohn bisher nur rund neun Millionen zurückgezahlt. Die Verhandlungen in den USA liefen noch und man wisse nicht, ob es noch weitere Rückzahlungen geben werde.

Schwierig mache die Verhandlungen das komplexe Geflecht von Schuldnern und die Tatsache, "dass wir uns nicht in deutschem Recht bewegen", so der Finanzdirektor. Die Diözese werde in Absprache mit ihren Anwälten neben direkten Verhandlungen und auch auf den Rechtsweg setzen. So sei in einem Fall bereits eine Klage des Bistums in den USA anhängig.

Fehler soll sich nicht wiederholen: Vorgehensweise wurde überarbeitet

Bei der Präsentation der neuesten Zahlen wollten die Vertreter des Bistums Eichstätt auch zeigen, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Die Anlagerichtlinien des Bistums wurden überarbeitet: Die Sicherheit der Kapitalanlage soll nun oberste Priorität haben und auch die Einhaltung der Richtlinien soll in Zukunft regelmäßig überprüft werden.