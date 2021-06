Bistum Augsburg vermietet an rechte Schlossherrinnen

Die Geschichte ist skurril: Im Schloss Rudolfshausen bei Landsberg am Lech, ein Habsburger Bau aus dem 16. Jahrhundert und heute Eigentum der Diözese Augsburg, wohnt seit 2011 Helene Walterskirchen. Gemeinsam mit ihrer Tochter hat die 70-Jährige die angemietete Immobilie zur Marke verwandelt: Kulturveranstaltungen, Mal-Aktionen an Schulen und ein Bio-Siegel für nachhaltiges Wirtschaften.

Außerdem im Portfolio: das sogenannte "Schloss-Magazin". Darin mischt sich unter die Artikel über Gartenarbeit und Strickkleidung auch abstruses Gedankengut, Weltverschwörungstheorien, Esoterik und traditionalistisch-religiöse Extrempositionen. Wie etwa Beiträge von Erzbischof Carlo Maria Viganò, der vor dem "Great Reset" warnt, also einem vermeintlichen Umbau der Gesellschaft, der von den "Dienern Satans" betrieben werde.

Priester der erzkonservativen Piusbruderschaft hetzen gegen Abtreibung, Homosexualität und Klimaschutz. Ebenfalls regelmäßig schreibt Sven von Storch, der Ehemann der AfD-Vizechefin Beatrix von Storch.

"Wirkliche Deutsche" hätten Blutlinie "bis zu den Germanen"

Für Matthias Pöhlmann von der Fachstelle Weltanschauungsfragen der evangelischen Landeskirche hat die Zeitschrift eine klare Ausrichtung: "Ich sehe hier eine hohe Anschlussfähigkeit gegeben an antidemokratische, anti-aufklärerische und neurechte Positionen. Das halte ich für sehr problematisch." Es werde ein Bild von einem Kulturverfall gezeichnet, eine Verfallsgeschichte, die Demokratie werde "wirklich massiv" kritisiert.

Auch die 70-jährige Schlossherrin persönlich äußert, was sie vom Zustand der Welt und der Politik hält. Zur Migrationspolitik etwa schreibt Walterskirchen in der Weihnachtsausgabe des Schloss-Magazins 2019, dass Menschen aus einem anderen Kulturkreis und mit einem deutschen Pass noch lange keine Deutschen seien. Zitat: "Wirkliche Deutsche gehen in ihrer Blutlinie bis zu den Germanen zurück."

An einer anderen Stelle schreibt die Herausgeberin auf ihrem Blog: "Der Klimawandel-Hype, die gewaltsame Rassenvermischungsstrategie, die derzeit läuft usw, zeigen, dass die Seelenlosen ganz massiv daran arbeiten, den Menschen, die jetzt noch eine Seele, ein Herz und Gewissen haben, die Daumenschrauben anzulegen." In einem anderen Zusammenhang unterscheidet sie zwischen göttlicher und "entarteter" Kunst.

Bürgermeister geht gegen Schlossherrin vor

Hier wurde auch der damalige Kulturbürgermeister von Landesberg am Lech Axel Flörke hellhörig, er organisierte bis dahin Mal-Aktionen in Schulen und Kulturveranstaltungen mit der Schlossherrin: "Ich hatte damals gedacht, das ist ein sehr schöner Kulturaustausch und hab dann auch ehrlich gesagt gar nicht weiter die Artikel gelesen. Und da bin ich wirklich wahnsinnig erschrocken. Und ich habe dann auch ganz schnell versucht, das zu verhindern, dass sie weiterhin in die Schulen geht."

Mit Erfolg: In Landsberg ist die fragwürdige Ausrichtung des Schlosses mittlerweile bekannt. Friedensaktionen und Musikkonzerte – für Juristin und Publizistin Liane Bednarz passt die Methode in die Tendenz, neurechte Botschaften und Verschwörungstheorien zu kaschieren: "Damit hat sie es mit Sicherheit leicht, in bürgerliche Kreise vorzudringen, die, wenn sie wüssten, was für radikales Gedankengut Frau Walterskirchen tatsächlich auch hat, sich wahrscheinlich von ihr abwenden würden."

Bistum Augsburg geht auf Distanz

Helene Walterskirchen hat auf BR-Anfrage nicht reagiert. Das Schloss ist in Kirchenbesitz: Das katholische Bistum Augsburg weiß seit eineinhalb Jahren von den kruden Veröffentlichungen seiner Mieterin. Auf BR-Nachfrage distanziert sich das Bistum von Inhalt und Ausrichtung des Schloss-Magazins: "Das Bistum bedauert außerordentlich, dass der Name einer Immobilie im Besitz der Katholischen Pfarrpfründestiftung für ein Publikationsorgan mit derartigen politischen wie religiösen Extrempositionen in Verbindung gebracht werden kann."

Die Vermietung der Immobilie sei zu einem Zeitpunkt erfolgt, als die Haltung von Frau Walterskirchen nicht erkennbar war, so das Bistum. Und beteuert: Man bemühe sich seit Längerem um Klärung, die einseitige Auflösung des Mietverhältnisses sei nach deutschem Recht jedoch "nicht einfach". Der Spuk um das Schloss Rudolfshausen und dessen rechte Propaganda ist also noch nicht zu Ende.